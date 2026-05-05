قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في غياب تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري
إجراءات صارمة لمواجهة الغش ومنع التسريب في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس
إنذار جوي في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح
صراع الصدارة المشتعل.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري
انخفاض البيض .. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 5 مايو بالأسواق
هل تجوز الإنابة في نحر الأضحية؟.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي
6 شروط للتقديم في وظيفة "معلم ياباني" في المدارس المصرية اليابانية
كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1
موسكو: نشر الأسلحة النووية في أوروبا يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي
إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على زورقين صغيرين
المحطة قبل الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات صارمة لمواجهة الغش ومنع التسريب في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الغش ومنع التسريب في امتحانات الترم الثاني 2026

حيث شددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه تقرر حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 سواء للطلاب أو الملاحظين، وتكثيف أعمال التفتيش على بوابات المدارس، وتفعيل القوانين المنظمة بكل حسم، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل اللجان.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الترم الثاني 2026 سيتم الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من السادة مستشاري المواد الدراسية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : واضعي امتحانات الترم الثاني 2026 سيقوموا بإعداد 3 نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد لصفوف النقل

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أسئلة امتحانات الترم الثاني 2026 في المرحلتين الابتدائية والاعدادية لن تشمل أسئلة متحررة المحتوى 

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات رسمية تنص على تعديل و تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه حتى الآن تقرر الإلتزام بـ موعد امتحانات الترم الثاني 2026  المعلن رسمياً في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول قسمت خلاله محافظات الجمهورية الى ثلاثة مجموعات  ، بحيث يتم عقد الامتحان في كل مجموعة في يوم معين على مدار ايام ١١ و ١٢ و ١٣ مايو ٢٠٢٦ ، وذلك كما يلي :


١١ مايو : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - مفر الشيخ - دمياط

١٢ مايو : الجيزة - الشرقية - الدقلية - اسيوط - جنوب سيناء - بني سويف - الاقصر - مطروح - بورسعيد

١٣ مايو: القاهرة - القليوبية - البحيرة - المنوفية - الاسماعيلية - اسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد - السويس

التربية والتعليم التعليم امتحانات الترم الثاني 2026 امتحانات الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

برعاية 3 وزارات| مناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في مصر بمؤتمر رفيع المستوى.. اليوم

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة

وزير البترول يتابع تنفيذ مشروع المجمع المتكامل للأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالسخنة

تراجع جديد في سعر اليورو اليوم

بعد كسر حاجز الـ 63 جنيهاً.. اليورو يعاود التراجع لمستويات الـ 62 بختام تعاملات الاثنين

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد