الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء امتحانات الترم الثاني لطلاب الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين .. اليوم

امتحانات الترم الثاني لطلاب الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين
امتحانات الترم الثاني لطلاب الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين
ياسمين بدوي

تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026

جدول امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نهاية الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  يتمثل فيما يلي :

May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎。こく 下っくンに وزارالتربية والتعليم والتعليم الني المتفوقين نهاية الفصل الدراسي الثاني الصف الأول والثاني الثانوي فترةثانبة جدول للعام الدراسي منالى 1：00-11：30 فترةأوني المادة تريجة دينية دراسات جنماعية 1:00-11:30 من:إ 11-9 11-9 العادة دغاة عربية 1:00-11:30 البوموالتاريخ لفة ثانية كيمیاء 2026/5/6 11-9 1:30-11:30 الأريعاء لغة إنجليزية 2026/5/7 میكاتبکا 11-9 الخميس 1:30-11:30 2026/5/9 أحياء جبولوجيا السيت 11-9 12:30-11:30 2026/5/10 الأحد تكتولوجي رياضيت 11-9 2026/5/11 فيزياء الاثثين 2026/5/12 الثلاثاء منسق التقويم mut ايمن ممیر رئيس الوحدة المركزية لمدارس المتفوقين والمو هوبین الغوبية االقاقد مزيت_رص ito /a عزيزة عزيزةرجب رجب خليفه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى + ابد ايمن بهاء الدين اتعلبم القنس‎'‎‎

الأربعاء 6 مايو : لغة عربية + تربية دينية

الخميس 7 مايو : كيمياء + دراسات اجتماعية المواطنة

السبت 9 مايو : ميكانيكا + لغة ثانية

الأحد 10 مايو : أحياء + لغة انجليزية

الاثنين 11 مايو : رياضيات + جيولوجيا

الثلاثاء 12 مايو : فيزياء + تكنولوجي

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الأولى و مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
