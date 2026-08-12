شمال سيناء: حملة موسعة على المخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبدالين التموينيين بالعريش

أ اش أ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، اليوم، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبدالين التموينيين بمدينة العريش، وذلك في إطار تكثيف الرقابة وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وقال مدير تموين شمال سيناء رأفت العبد إن الحملة جرت بمشاركة مباحث التموين و إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين العريش، والأجهزة الرقابية المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد التجار التموينيين لقيامه بالتصرف في كمية قدرها نحو طن دقيق «45 جوال دقيق مستودعات» مدعم بهدف التربح غير المشروع، بالإضافة إلى تجميع 103 بطاقات تموينية بالمخالفة للقواعد المنظمة .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الدعم، ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.