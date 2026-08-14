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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: 2600 خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا، يومي 12 و13 أغسطس الجاري، وذلك في إطار خطة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وتحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز ، وبإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة في تقرير أن القافلة نفذها فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات،

وضمت القافلة 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 805 مرضى، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 121 تحليل دم و256 تحليل طفيليات، و7 حالات أشعة عادية، وإجراء 22 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بجانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 214 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والتشخيصية والتوعوية المقدمة للمواطنين خلال القافلة إلى 2693 خدمة.
 

بمي سويف بني سويف ببا غياضة

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