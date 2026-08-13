لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور بفستان طويل .. صور

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع بتادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة لقاء الخميسي

تألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مشكوفة و اتسم التصميم باللون الفضي الامع مما كشف عن رشاقتها.

أنتلعت لقاء الخميسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات وقد جمعت بين الأناقةو البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.