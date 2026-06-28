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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي المهدي

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، في دعوى أقامها هاني العتال اتهمه فيها بسبه وقذفه.

 

من ناحية أخرى، أمرت جهات التحقيقات المختصة بإحالة عضو مجلس إدارة الزمالك إلى المحاكمة الجنائية المختصة لاتهامه بسب وقذف وإزعاج مرتضى منصور، وذلك بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة.

وجاء نص أمر الإحالة في القضية رقم 90 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة والمقيدة برقم 539 لسنة 2026 اقتصادية شمال الجيزة، عقب الاطلاع علي الأوراق: تقيد الأوراق جنحة اقتصادية بالمواد 166 مكررًا، 1/171، 309، 308 قانون العقوبات، وبالمادتين، 1/760 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، لأنه في تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة سب المجني عليه مرتضى أحمد محمد منصور، بأن وجه إليه، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “فيسبوك”، ألفاظا وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفه واعتباره، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة: “تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر، بأن ارتكب الأفعال محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وثانيا: تقدم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية”.

المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور هاني العتال

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