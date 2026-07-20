مهرجان عمان السينمائي الدولي .. تفاصيل جلساته الحوارية

يفتتح مهرجان عمان السينمائي الدولي دورته السابعة، المقررة بين 26 يوليو و3 أغسطس 2026، باستضافة كوكبة من الأسماء اللافتة في المشهد السينمائي العربي والعالمي، من بينها الممثلة التونسية هند صبري والمنتجة دُرة بوشوشة، وذلك ضمن تركيز المهرجان هذا العام على السينما التونسية.



كما يخصص المهرجان مساحة واسعة لجلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور، يشارك فيها أيضًا الممثل خالد عبد الله، والمخرج الفلبيني المعروف عالميًا بريانتي ميندوزا.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن سعي المهرجان لترسيخ مكانته كمنصة حوار حقيقية تجمع أصواتًا سينمائية متنوعة، وتمنح الجمهور وصنّاع الأفلام فرصة للاقتراب من التجارب التي شكّلت مسيرة كل ضيف، والاطلاع على الأسئلة التي لا تزال تشغل عالمهم الفني.



جلسة "الأول والأحدث" مع دُرة بوشوشة

يدير الجلسة بسام الأسعد، في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بتاريخ 1 أغسطس الساعة 8 مساءً. وتستعرض الجلسة مسيرة المنتجة التونسية منذ أعمالها الأولى وصولًا إلى أحدث إنتاجاتها، وتعاونها مع أبرز المخرجين العرب، إضافة إلى دورها في منصّات تطوير السينما مثل "سود إكريتور" و"أيام قرطاج السينمائية"، وتتطرق أيضًا إلى واقع تمويل الأفلام اليوم وتحديات التعامل مع صناديق الدعم والإنتاج المشترك.



حوار مع خالد عبد الله: الفنان كقوة تأثير وتغيير

تديره ماري نزال البطاينة، في مسرح الرينبو، بتاريخ 27 يوليو الساعة 6 مساءً. يناقش الحوار مسؤولية الفنان حين يفرض الواقع ضرورة اتخاذ موقف، ويتأمل في مسيرة عبد الله التي تشكّلت عند تقاطع الأداء الفني مع السياسة والهوية والعمل الجماعي.



حوار مع هند صبري: رحلة غنية في السينما العربية

يديره فادي ج. حداد، في مسرح الرينبو، بتاريخ 29 يوليو الساعة 6 مساءً، تستعيد فيه صبري محطات مسيرتها من تونس إلى مصر، وتتحدث عن رؤيتها في اختيار الأدوار والمشاريع، وتطور أدواتها الفنية عبر السنوات.



حوار مع بريانتي ميندوزا بعد عرض فيلم "ما روزا"

يديره مراد أبو عيشة، في مسرح الرينبو، بتاريخ 31 يوليو عقب عرض الفيلم الساعة 6 مساءً، على أن يبدأ الحوار الساعة 8 مساءً.

ويتناول اللقاء أسلوب ميندوزا السينمائي المتميز والتزامه بسرد حكايات الناس العاديين بصدق، إلى جانب خبرته في إدارة الممثلين على مدى أكثر من عقدين.