برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تنمي الاستثمار الزراعي والتبادل التجاري

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تنزانيا بشأن بحث تنفيذ مشروع للاستصلاح الزراعي تمثل خطوة استراتيجية بشأن حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات التنموية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.



وأضاف اللمعى على هامش مشاركته في زيارة الرئيس الي تنزانيا ،أن توجه مصر نحو تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة مع الدول الأفريقية يجسد رؤية القيادة السياسية الهادفة إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وهو ما يؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم خطط التنمية الزراعية بالدول الشقيقة.

وأوضح أن التعاون مع تنزانيا في هذا المجال يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب توفير فرص واعدة للقطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات تنموية كبرى داخل القارة الأفريقية.

دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي



وأشار النائب عادل اللمعى، إلى أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس المكانة المتنامية لمصر في أفريقيا، وتؤكد التزامها بدعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز الاستقرار والازدهار في القارة.