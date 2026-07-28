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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد الميداليات الذهبية .. وتونس الفضية بالبطولة العربية لكرة السرعة

مصر تحصد الميداليات الذهبية
مصر تحصد الميداليات الذهبية
أ ش أ

فرضت البعثة المصرية هيمنتها على معظم منافسات البطولة العربية الحادية عشرة لكرة السرعة المقامة حاليا بالجزائر، متصدرة جدول ترتيب الميداليات الذهبية بفارق كبير، فيما نجح المنتخب التونسي في حصد جميع الميداليات الفضية ليحل وصيفًا في الترتيب العام وجاء المنتخب العراقي في المركز الثالث، بينما احتلت الجزائر المركز الرابع.


وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:


نتائج الكبار: ساندي تامر المركز الأول في السولو سيدات، يوسف هشام المركز الأول في السولو رجال، زياد ضياء المركز الأول في سبيد سولو رجال، علا عبدالعظيم المركز الأول في سبيد سولو سيدات.


وساندي تامر ويوسف هشام المركز الأول في أسرع فريق مختلط.. وخديجة غانم المركز الأول في الفردي سيدات، ونور الدين إسماعيل المركز الأول في الفردي رجال.


وجنا كريم، وهنا الصيحي، وساندي تامر، ولوجين محمد المركز الأول في تتابع السيدات.


وعبدالله أشرف، وعبدالله علاء، وأحمد حازم، وزياد ضياء المركز الأول في تتابع الرجال.


يوسف هشام، ومهند حازم، وعلا المنشاوي، وحبيبة السيد فهمي المركز الأول في التتابع المختلط.


خديجة غانم وعلا المنشاوي المركز الأول في زوجي السيدات.
محمد سلامة وأحمد حازم المركز الأول في زوجي الرجال.
نور الدين إسماعيل وخديجة صلاح: المركز الأول في الزوجي المختلط.


وبالنسبة لنتائج الناشئين: حققت لوجين محمد المركز الأول في السولو بنات، وأحمد حازم المركز الأول في السولو بنين، لوجين محمد المركز الأول في سبيد سولو بنات، ومهند حازم المركز الأول في سبيد سولو بنين.


عبدالله علاء وجنا كريم المركز الأول في سبيد سولو مختلط، وخديجة صلاح المركز الأول في الفردي بنات، عبدالله علاء المركز الأول في الفردي بنين.


وحبيبة السيد فهمي وهنا الصيحي المركز الأول في زوجي البنات، ومهند حازم وعبدالله أشرف المركز الأول في زوجي البنين، ومحمد سلامة وجنا كريم: المركز الأول في الزوجي المختلط.


وفى سياق بطولة إفريقيا للأندية واصل نادي الرواد المصري تألقه على الساحة القارية بعدما تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية عن جدارة واستحقاق إثر سيطرته على منافسات السولو والفردي والزوجي والتتابع، متفوقًا على جميع الأندية المشاركة، وفي مقدمتها نادي مشعل البياضة الجزائري.


وتؤكد نتائج البطولة زيادة المنافسة فى لعبة كرة السرعة على المستويين العربي والإفريقي، في الوقت الذي عكست فيه المنافسات تطور مستويات عدد من المنتخبات، وعلى رأسها تونس والعراق والجزائر، بما يبشر بمستقبل أكثر قوة للعبة خلال السنوات المقبلة، في ظل الجهود التي يقودها الاتحادان العربي والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين لتوسيع قاعدة الممارسة ورفع المستوى الفني للبطولات.


ومن المقرر ان يسدل اليوم الستار على منافسات البطولة العربية والإفريقية للأندية التي استضافتها الجزائر بإقامة مراسم تتويج الفائزين وتسليم الميداليات والكؤوس، بحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة في ختام أسبوع حافل بالمنافسات القوية التي جمعت نخبة لاعبي ولاعبات اللعبة من مختلف الدول العربية والإفريقية.


من جانبه، أكد المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة أن البطولة حققت جميع أهدافها الفنية والتنظيمية، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات طوال أيام المنافسات.


وقال "المنافسة كانت قوية للغاية، وشهدت البطولة مستويات فنية متميزة بين جميع المنتخبات، وأسعدنا ظهور أكثر من لاعب ولاعبة من عدة دول بمستوى مميز، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السرعة العربية والإفريقية".


وأضاف "ما رأيناه في الجزائر يؤكد أن اللعبة تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الانتشار، وأن الاتحادات الوطنية تبذل جهدًا كبيرًا لإعداد أجيال قادرة على المنافسة، وهو ما يصب في مصلحة كرة السرعة على المستويين العربي والإفريقي."


واختتم تصريحاته قائلًا: "نفخر بما تحقق خلال هذه النسخة، وسنواصل العمل على تطوير البطولات ورفع مستواها الفني، بما يخدم مستقبل اللعبة ويمنح اللاعبين فرصًا أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات."


ومن المنتظر أن تنطلق البطولة الإفريقية لكرة السرعة من غد وتنتهي يوم الخميس المقبل.

بعثة المصرية البطولة العربية كرة السرعة الميداليات الذهبية

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