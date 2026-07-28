الأهلي يفتح باب المفاوضات مع نجم فنربخشة

يعقد مسؤولو النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، جلسة مع ممثلي المدافع المصري عمر فايد، لاعب فنربخشة التركي، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل مناقشة كافة تفاصيل الصفقة، سواء على مستوى المقابل المالي أو صيغة انتقال اللاعب، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم عمر فايد في إطار تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة تمتلك خبرات دولية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بينما تظل المفاوضات جارية لحسم الموقف النهائي من إتمام الصفقة.