الأهلي يعيد ترتيب أوراقه.. أسماء مفاجئة مرشحة للرحيل وصفقات جديدة قيد التفاوض

كشف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، عن ملامح خطة النادي الأهلي لإعادة تشكيل قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وأوضح شبانة أن عموتة استقر على رحيل عدد من اللاعبين، حيث تضم القائمة كلًا من مصطفى العش، وعمر الساعي، ومحمد شكري، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمد شريف، فيما لا يزال مصير محمد مجدي "أفشة" قيد الدراسة، وسيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني طلب التعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد، ليكون بديلًا لمحمد علي بن رمضان، الذي أصبح قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يفاوض نادي الشمال القطري من أجل تحسين المقابل المالي لصفقة بيع اللاعب، بعد اقتناع الجهاز الفني بعدم ملاءمته من الناحية البدنية.

وأشار شبانة إلى أن إدارة الأهلي تدرس التعاقد مع حامد عبد الله، لاعب إنبي، وأدهم حامد، لاعب بتروجيت، وطارق علاء، لاعب زد، ضمن خطة تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم بأن إدارة الأهلي استقرت على تمديد عقدي أحمد خالد "كباكا" وكريم الدبيس، مع خروجهما على سبيل الإعارة، في إطار الحفاظ على الثنائي باعتبارهما من أبرز المواهب التي يعول عليها النادي في المستقبل.