هشام حنفي : جراديشار يستحق الاستمرار مع الأهلي .. ويجب توظيفه في مركزه الطبيعي

أكد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، أن السلوفيني نيجك جراديشار يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، معربًا عن أمله في استمراره ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال حنفي، خلال تصريحات عبر أون سبورت إف إم، إن جراديشار من اللاعبين الذين حظوا بحب جماهير الأهلي، مضيفًا: "قلّما تلاقي لاعبًا محترفًا يرحل والجمهور ما زال متمسكًا به ويطالب باستمراره مع الفريق."

وأوضح أن المشكلة لم تكن في قدرات اللاعب، وإنما في طريقة توظيفه داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه شارك في أكثر من مركز، سواء كرأس حربة أو جناح، رغم أن مركزه الأساسي هو المهاجم الصريح، وهو ما أثر على ظهوره بأفضل مستوى.

وأضاف أن وجود وسام أبو علي كمهاجم أساسي قلل من فرص مشاركة جراديشار، كما أن فترة لعبه إلى جانب محمد شريف لم تشهد الانسجام المطلوب بسبب تداخل التحركات بينهما داخل منطقة الهجوم، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن جراديشار لاعب جيد ويستحق الحصول على فرصة أكبر، مشددًا على ضرورة استغلاله في مركزه الطبيعي حتى يتمكن من تقديم أفضل مستوياته مع الأهلي.