مدرب برشلونة يتمسك بضم جوليان ألفاريز

كشف تقرير صحفي إسباني عن تمسك هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة بضرورة التعاقد مع المهاجم الارجنتيني جوليان ألفاريز.

وحسب تقرير إل ناسيونال فإن نادي هانز فليك طلب من إدارة برشلونة ضرورة التركيز على صفقة جلويان ألفاريز بعد تعثر صفقة المهاجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي بعد تمسك بورنموث ببقائه.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني يرى ان مهاجم أتليتكو مدريد هو الخيار الأمثل لقيادة خط هجوم برشلونة بفضل قدراته المميزة في الضغط وبناء اللعب والتحرك المستمر خارج منطقة الجزاء

وأشارت الصحيفة إلى علم فليك بصعوبة التعاقد مع الأرجنتين بسبب تمسك أتليتكو مدريد بخدماته لكن يفضل مواصلة المحاولة بدلا من ضم لاعب أخر لا يقنعه بشكل كامل يكلف النادي مبالغ مالية ضخمة

وأردفت :فيران توريس وأنتوني جوردون يمكنهما اللعب كمهاجمين عند الحاجة، لكنهما يظلان حلولًا مؤقتة، بينما يبقى جوليان ألفاريز هو الهدف الأول والأخير بالنسبة لفليك.