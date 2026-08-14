هشام نصر يتفقد ملاعب الزمالك وسكن قطاع الناشئين

تابع المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، أعمال التجديدات في ملاعب ومنشآت القلعة البيضاء

وزار هشام نصر، الصالة المغطاة ومتابعة أخر التجديدات فى غرف الملابس الفرق الرياضيه وأرضية الصاله كما زار ملاعب و سكن الناشئين كرة القدم .

وكان فى جولة الزيارة رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوى مجلس إداره النادي واللواء حسن موسى المدير التنفيذي و شريف صفوت مساعد ومدير مكتب نائب الرئيس وشادى طارق مدير التعاقدات بألعاب الصالات والدكتور كمال الخولى نائب المدير التنفيذي و سامى السبكى مدير الأمن .

وحرص هشام نصر على تفقد الأكاديمية ومتابعة سير العمل بها، إلى جانب القيام بجولة داخل الملعب الذي يشهد حاليًا أعمال تطوير وتجهيز على قدم وساق، استعدادًا لافتتاحه المنتظر خلال الأسبوع المقبل، ليكون إضافة جديدة لمنظومة الأكاديمية وقطاع الناشئين بالنادي.