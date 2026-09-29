الفلاحين: موسم الأسمدة الصيفي مرّ دون أزمات.. وننتظر نجاح «الشتوي»

أشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بجهود علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في توفير الأسمدة اللازمة للمزارعين خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الموسم دون حدوث أزمات كبيرة في الأسمدة.

وقال أبواللوز إن ما تحقق خلال الموسم الصيفي يعكس جهود وزارة الزراعة وحرص الوزير علاء فاروق على دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج، مطالبًا باستمرار هذا النجاح خلال الموسم الشتوي المقبل، وضمان وصول الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية في المواعيد والكميات المناسبة.

وأكد أمين الفلاحين أن توفير الأسمدة بصورة منتظمة يمثل أحد أهم عوامل استقرار العملية الزراعية، ويساعد الفلاح على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

واختتم أبواللوز تصريحاته قائلًا: «نتمنى أن يشهد الموسم الشتوي نفس النجاح الذي تحقق في الموسم الصيفي، وأن تستمر جهود وزير الزراعة علاء فاروق في دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج دون أزمات».