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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 60 طن سماد نترات نشادر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

ضبط 60 طن سماد نترات نشادر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
ضبط 60 طن سماد نترات نشادر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت اشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية من ضبط 60 طن سماد نترات نشادر مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالاسواق وذلك قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء واوضحت المديرية ان الكمية المضبوطة بلغت 1200 شيكارة زنة 50 كجم وتم ضبطها محملة على سيارة نقل باستخدام فاتورة خاصة بسيارة اخرى ولا تخص السيارة المضبوطة.


ضبط كروت منظومة صرف الاسمدة

كما تم ضبط 2 كارت الكتروني خاص بمنظومة صرف الاسمدة بالجمعيات الزراعية داخل السيارة وذلك بغرض التلاعب والضرب الوهمي للكارت في الجمعيات الزراعية وبيع الاسمدة في السوق السوداء وتم التحفظ على السيارة وحمولتها من الاسمدة وتسليم المتهمين حضوريا لمركز شرطة الفيوم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


حملات رقابية على الاسواق

وفي اطار الحملات الرقابية واصلت مديرية التموين المرور على المخابز السياحية لمتابعة الاسعار والاوزان والمرور على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز كما شملت الحملات متابعة توزيع توكيلات الغاز لاسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي والمرور على محطات الوقود لمتابعة مدى التزام التجار بالاسعار.


جرد محطات الوقود ومتابعة اللحوم والاسواق

وشملت الحملات عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الاسعار الى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة اسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الاسواق والشوادر وضبط الاسعار خاصة اسواق الخضار والفاكهة وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار ومواجهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وزارة التموين وزارة الزراعة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم

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