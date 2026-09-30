أخبار الوادي الجديد: الجامعة تواجه القضية السكانية بالتوعية والتخطيط.. وتضع الشباب في قلب المواجهة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ24 ساعة الماضية كان من أهمها:

«سكان بلا أزمة».. جامعة الوادي الجديد تواجه القضية السكانية بالتوعية والتخطيط وتضع الشباب في قلب المواجهة



نظّمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة توعوية بعنوان «سكان بلا أزمة.. وعي مجتمعي وتخطيط وطني»، لمناقشة أبعاد القضية السكانية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتعزيز وعي الطلاب بأهمية التخطيط للمستقبل ودور الشباب في التعامل مع التحديات المرتبطة بالنمو السكاني.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور رجب كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعناية الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتور إسلام عامر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة دعاء أبو جبل مدير إدارة رعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعانيهم والطلاب بالكلية.

وتناولت الدكتورة هند أشرف مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب خلال كلمتها مفهوم الوعي السكاني وأهمية التخطيط الوطني في التعامل مع المتغيرات الديموغرافية، إلى جانب الآثار المترتبة على الزيادة السكانية فيما يتعلق بالموارد والخدمات وفرص التنمية.

وأكد الأستاذ الدكتور إسلام عامر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القضية السكانية تتجاوز البعد العددي لمعدلات النمو، لتشمل منظومة متشابكة من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية، وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي والتعامل معها من منظور متكامل، وشدد على أهمية تعزيز الثقافة السكانية لدى الشباب، باعتبارهم أحد المكونات الرئيسية للمجتمع، مع التأكيد على أهمية التخطيط الواعي للمستقبل وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المجتمعية، بما يدعم تحسين جودة الحياة ويعزز مسارات التنمية المستدامة.

كما ناقشت دكتورة عبير متولي مدير المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد أهمية أن تستند القرارات الأسرية والمجتمعية إلى المعرفة والوعي والمسؤولية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة السكانية وفتح مساحات الحوار حول القضايا المؤثرة في مستقبل المجتمع.

وشهدت فعاليات الندوة تفاعلًا من الطلاب، وطرحوا تساؤلات حول القضية السكانية والتحديات المرتبطة بها، ودور الشباب والجامعة في نشر الوعي والمساهمة في دعم الحلول المستدامة للقضايا المجتمعية.

وفي ختام الفعالية أكد الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مواصلة تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية التي تتناول القضايا الوطنية والتنموية، بما يدعم دور جامعة الوادي الجديد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويسهم في بناء جيل من الشباب يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

مجلس الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية والعلمية بجامعة الوادي الجديد يعقد جلسته رقم (86)



في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على دعم منظومة الدراسات العليا والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتحت رعاية كريمة من الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية والعلمية جلسته العادية رقم (86) يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، برئاسة الدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة أعضاء المجلس من وكلاء الدراسات العليا والبحوث ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدراسات العليا وتعزيز جودة البحث العلمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، و تقديم التهنئة للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والحضور والباحثين بمناسبة بدء العام الدراسى 2026/2027 .

وفي سياق متصل، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون طلاب الدراسات العليا، حيث تمت الموافقة على مد القيد لعدد من الطلاب والطالبات بكليات الزراعة والآداب، بالإضافة إلى مد صلاحية لجان الإشراف والتشكيل لمدة ستة أشهر، كما تم النظر في طلبات إعادة القيد ونقل القيد لبعض الطلاب بكلية علوم الرياضة، فضلًا عن الموافقة على إلغاء القيد في بعض الحالات وفقًا للوائح المنظمة.

كما وافق المجلس عن فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027م في عدد من كليات الجامعة، وذلك وفقًا للوائح الداخلية المنظمة لكل كلية.

وفي ختام الجلسة، أكد المجلس على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية والبحثية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.