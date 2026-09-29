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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا ضمن تصنيف أفضل الدول أداء من حيث تطوير قطاع السياحة والسفر

المنتدى الاقتصادي العالمي
المنتدى الاقتصادي العالمي
أ ش أ

احتلت مصر المركز الثالث أفريقيا والمركز الـ 63 عالميا في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجموعة زيورخ للتأمين لأفضل الدول الأفريقية أداء من حيث تطوير قطاع السياحة والسفر.

وشمل هذا التصنيف - حسبما ذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والإقتصاد الأفريقي اليوم /الثلاثاء/ - موريشيوس في المركز الأول أفريقيا والـ 59 عالميا، بينما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني أفريقيا والـ 61 عالميا.

ويقيم مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 جودة الظروف الإطارية التي تمكن من تحقيق تنمية مستدامة ومرنة لقطاع السياحة، مما يُسهم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا يقيس المؤشر بشكل مباشر أداء السياحة في وجهات محددة، مثل عدد الوافدين أو الإنفاق أو الإيرادات، بل يقيس الظروف التي تحدد قدرة الوجهة على جذب السياحة والسفر ودعمهما واستدامتهما بما يحقق آثارا إيجابية على الاقتصاد والمجتمع.

ويستند المؤشر الذي يصدر كل سنتين، والذي يغطي 110 دول، إلى 102 مؤشر تشمل سيادة القانون ومعدلات الجريمة وانتشار الأمراض المعدية واستخدام المدفوعات الرقمية والإنفاق الحكومي على السياحة ومتطلبات التأشيرة والقدرة التنافسية السعرية والربط الجوي ومستويات الإجهاد المائي وعدد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وتستمد هذه المؤشرات من بيانات جمعتها مؤسسات دولية مثل هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي بالإضافة إلى دراسة استقصائية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منظمة حول 17 محورا، مصنفة بدورها ضمن خمسة أبعاد رئيسية: البيئة الممكنة وسياسات السياحة والسفر والبنية التحتية والخدمات والموارد السياحية والتنمية المستدامة.

ولضمان قابلية المقارنة، تحول جميع البيانات الأولية إلى مقياس من نقطة واحدة (أدنى أداء) إلى 7 (أعلى أداء).

وتدمج المؤشرات المعيارية التابعة للركيزة نفسها باستخدام المتوسط ​​الحسابي البسيط أو المتوسط ​​المرجح، وذلك بحسب بنية الركيزة، ليمنح كل ركيزة درجة من 1 إلى 7. ثم تحسب درجة كل بعد بحساب المتوسط ​​الحسابي البسيط للركائز المكونة له. وتحسب الدرجة الإجمالية للدولة كمتوسط ​​حسابي بسيط للدرجات المحرزة في الأبعاد الخمسة، وذلك أيضا على مقياس من 1 إلى 7 نقاط.

ورغم تراجع جمهورية موريشيوس ثلاثة مراكز في الترتيب العام مقارنة بإصدار عام 2024 من المؤشر، إلا أنها لا تزال الدولة الأفضل أداء في أفريقيا من حيث تنمية السياحة. وتحتل هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي المرتبة 59 من بين 110 وجهات سياحية شملتها الدراسة هذا العام، برصيد 07ر4 نقطة.

وتحتل جنوب أفريقيا المرتبة 61 عالميا، تليها مصر (63 عالميا)، ثم المغرب (70)، وتنزانيا (74)، وكينيا (77)، وتونس (82)، وبوتسوانا (84)، والجزائر (89). وتكمل ناميبيا (90 عالميا) قائمة أفضل عشر دول أفريقية.

وإجمالا، تراجعت 10 دول مقارنة بعام 2024، بينما تقدمت 8 دول، وبقيت 5 دول دون تغيير. وسجلت أكبر الانخفاضات في بوتسوانا (-9 مراكز)، وناميبيا (-7 مراكز)، في حين سجلت أكبر المكاسب في المغرب (+7 مراكز)، والجزائر (+4 مراكز)، ونيجيريا (+3 مراكز).

وعالميا، تتصدر اليابان القائمة، تليها الولايات المتحدة، وإسبانيا، وأستراليا، وفرنسا. لقد حسنت الغالبية العظمى من الدول التي شملتها الدراسة (101 من أصل 110) نتائجها بين عامي 2024 و2026، حيث ارتفع المتوسط ​​بنسبة 1ر2%، وهو أسرع ارتفاع منذ عام 2019.

وكانت الأصول الثقافية المحسنة، والبنية التحتية والخدمات السياحية الأقوى، فضلا عن تحسين الربط الجوي وقطاع سياحة الأعمال الأكثر قوة، هي القوى الدافعة وراء هذا التقدم.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة (WEF) وتأسست عام 1971 على يد الأكاديمي كلاوس شواب، ويقع مقره الرئيسي في كولوجني قرب جنيف بسويسرا. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحسين حالة العالم عبر إشراك القادة السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين.

مصر المركز الثالث أفريقيا المنتدى الاقتصادي العالمي

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