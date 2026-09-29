مجلس جامعة الزقازيق يقرر صرف حافز إثابة 3000 جنيهاً لجميع العاملين

عقد مجلس جامعة الزقازيق ، جلسته الشهرية رقم (٦٠٤)، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء وممثلي الكليات.

واستهلَّ رئيس الجامعة أعمال المجلس، بتوجيه أصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائه الطلاب؛ بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦م، معربًا عن تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد مزيدًا من التقدم والتميز والإنجاز، وأن تواصل الجامعة جهودها في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف قطاعاتها.

كما وجّه الدكتور خالد الدرندلي خالص التهنئة إلى الدكتور أحمد زامل؛ بمناسبة توليه رئاسة جامعة الزقازيق الأهلية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، ومواصلة مسيرة التطوير والإنجاز خلال المرحلة المقبلة، معلنًا انضمامه إلى عضوية مجلس جامعة الزقازيق، بما يعزز أواصر التكامل والتنسيق المؤسسي بين الجامعتين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة الزقازيق الأهلية؛ بما يعود بالنفع على الطلاب ويدعم أهداف المنظومة الجامعية.

وفي سياق الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، وافق مجلس الجامعة على تجديد تعيين السيد اللواء أ.ح الدكتور سمير فرج عضوًا بمجلس جامعة الزقازيق من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، لمدة عامين قابلة للتجديد.

عقب ذلك، بدأت فعاليات المجلس بمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال جاء أبرزها، صرف حافز إثابة قدره ٣٠٠٠ جنيهاً لجميع أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكادر العام بقطاع التعليم (دائمين، منتدبين، مؤقتين بعقود رسمية، والمثبتين على الصناديق)، والسركي، والعاملين بقطاع المستشفيات الجامعية، وذلك نظراً للمجهودات الكبيرة التي بُذلت خلال الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م.

وفي سياق دعم الشراكات الأكاديمية وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، وافق مجلس الجامعة على عدد من بروتوكولات التعاون، شملت بروتوكول تعاون بين كلية الطب البشري جامعة الزقازيق وكلية الطب والدراسات العليا للطب والعلوم الصيدلانية متعددة التخصصات للطب والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة توياما اليابان، وبروتكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة الزقازيق وجامعة الطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا في تارجوموريش برومانيا، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة الجديدة في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر والتدريب الإكلينيكي، بما يتيح تدريب أطباء الامتياز التابعين لجامعة المنصورة الجديدة بمستشفيات جامعة الزقازيق.

ووافق المجلس كذلك على مقترح مجلس الدراسات العليا والبحوث، بشأن التعديلات المُقدَّمة على لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي بالجامعة، على أن يتم تعميم نفس القيم المادية لمراجعة البروتوكولات وحضور الجلسات ومكافأة أعضاء هيئة التدريس على لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض وأي لجنة تُسْتَحدث تحت هذا المُسَمّى.

وفي إطار دعم المسار الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على تسكين عدد (٢٩) أُسْتَاذًا وعدد (٢٤) أُسْتَاذًا مساعدًا من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اللقب العلمى.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية، وبحث ما يدعم تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة منظومة البحث العلمي، بما يسهم في مواصلة الارتقاء بمستوى الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.