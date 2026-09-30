قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد سليم: حرص الرئيس السيسي على لقاء العمد يعكس اهتمام الدولة بأهل الريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب محمد سليم أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود نحو 4500 قرية تضم 50% من الشعب المصري، وحرصه على لقاء العمد والمشايخ، تعكس أهمية التواصل المباشر مع القيادات المحلية والاستماع إلى احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والقرى.

وقال إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور الحكومة والبرلمان وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ، يبرز أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقيادات المجتمعية، خاصة أن قرى مصر تمثل جزءا كبيرا من التركيبة السكانية، وتحتاج إلى استمرار الاهتمام بالخدمات والمرافق وفرص التنمية.

وأوضح أن التواصل مع العمد والمشايخ يتيح نقل صورة أكثر مباشرة عن احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه القرى، ويساعد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية والمجتمعية.

وأضاف النائب محمد سليم، أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية اهتماما بتطوير الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وفرص العمل.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس بشأن أهمية القرى تؤكد ضرورة التعامل مع احتياجات الريف باعتبارها جزءا أساسيا من خطط التنمية الشاملة، مع وضع الأولويات وفقا لاحتياجات كل منطقة وظروفها.

وشدد على أن لقاء العمد والمشايخ يمثل فرصة لتعزيز التواصل المجتمعي، والاستماع إلى رؤى القيادات المحلية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية في القرى المصرية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات المحلية المحافظات لقاء العمد والمشايخ القرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

ما الذي يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين؟.. المفتي يجيب

علي جمعة

علي جمعة يوضح مكانة السنة النبوية وكيف حفظ المسلمون سيرة الرسول

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. كيفية قضاء الصلوات الفائتة وحسابها.. وحكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد