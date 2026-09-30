النائب محمد سليم: حرص الرئيس السيسي على لقاء العمد يعكس اهتمام الدولة بأهل الريف

أكد النائب محمد سليم أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود نحو 4500 قرية تضم 50% من الشعب المصري، وحرصه على لقاء العمد والمشايخ، تعكس أهمية التواصل المباشر مع القيادات المحلية والاستماع إلى احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والقرى.

وقال إن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور الحكومة والبرلمان وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ، يبرز أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقيادات المجتمعية، خاصة أن قرى مصر تمثل جزءا كبيرا من التركيبة السكانية، وتحتاج إلى استمرار الاهتمام بالخدمات والمرافق وفرص التنمية.

وأوضح أن التواصل مع العمد والمشايخ يتيح نقل صورة أكثر مباشرة عن احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه القرى، ويساعد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية والمجتمعية.

وأضاف النائب محمد سليم، أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية اهتماما بتطوير الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وفرص العمل.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس بشأن أهمية القرى تؤكد ضرورة التعامل مع احتياجات الريف باعتبارها جزءا أساسيا من خطط التنمية الشاملة، مع وضع الأولويات وفقا لاحتياجات كل منطقة وظروفها.

وشدد على أن لقاء العمد والمشايخ يمثل فرصة لتعزيز التواصل المجتمعي، والاستماع إلى رؤى القيادات المحلية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية في القرى المصرية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.