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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا: شهر سبتمبر شهد زيادة في عدد الطائرات المُسيرة الروسية

أوكرانيا: شهر سبتمبر شهد زيادة في عدد الطائرات المُسيرة الروسية
أوكرانيا: شهر سبتمبر شهد زيادة في عدد الطائرات المُسيرة الروسية
أ ش أ

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، اليوم / الثلاثاء / إن شهر سبتمبر الجاري شهد زيادة في عدد الطائرات المُسيرة التي أطلقتها القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف إجنات، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "لقد رصدنا هذا الشهر عدداً من الطائرات المسيرة يفوق إجمالي العدد المسجل في الشهر السابق. نحن اليوم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ولا يزال الروس يواصلون هجماتهم. ففي شهر أغسطس، تعاملنا مع 2850 طائرة مسيرة نفاثة، بينما سجلنا هذا الشهر 3177 طائرة؛ مما يظهر بوضوح أن الروس قد رفعوا بشكل كبير من نطاق استخدام الطائرات المسيرة النفاثة".

وأشار المتحدث إلى أن "هجمات الروس تتم على شكل موجات، حيث تُعد كييف ومحيطها الهدف الرئيسي حالياً لهجمات الطائرات المُسيرة الروسية.

كما تتعرض مدن أخرى -مثل خاركيف وأوديسا وميكولايف وسومي وخيرسون ودنيبرو- لهجمات روسية مستمرة، وغالباً ما تصل إليها طائرات مسيرة من طراز "شاهد" (التي يشار إليها أحياناً بـ "باندورول"). وفي بعض الأحيان، يوجه الروس هجماتهم الجوية نحو غرب أوكرانيا، حيث تصل الطائرات المسيرة النفاثة أحياناً إلى مناطق نائية في البلاد"، حسب المسؤول الأوكراني.

وأضاف المتحدث الأوكراني أن هناك حاجة ماسة للمزيد من الصواريخ، سواء لأنظمة "باتريوت" أو لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية، وذلك للتصدي للطائرات المسيرة النفاثة والصواريخ الباليستية الروسية.

المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات الطائرات المُسيرة القوات الروسية الطائرات المسيرة

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