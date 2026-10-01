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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة الغذائية تشارك في قمة مصر للتجزئة 2026 يومي 26 و27 أكتوبر المقبل

هايبر القابضة للصناعات الغذائية.. أرشيفية
هايبر القابضة للصناعات الغذائية.. أرشيفية
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في فعاليات قمة مصر للتجزئة 2026 يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا و300 مصنع ومورد محلي، في إطار جهود دعم المنتج المحلي وتعزيز فرص التعاقد والتوسع في الأسواق وقنوات التوزيع.

وتأتي مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في القمة في ضوء أهمية التكامل بين منظومة الإنتاج والتجارة والتوزيع، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المنتجين والموردين من جانب، وكبار المشترين ومنافذ البيع من جانب آخر، بما يدعم فرص التوسع أمام المنتجات المحلية.

وتوفر القمة منصة مباشرة لعقد لقاءات أعمال بين المصانع والموردين المحليين وكبار المشترين، حيث يشارك أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا بإجمالي حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه، إلى جانب أكثر من 300 مصنع ومورد محلي، بما يتيح بحث فرص التوريد والتعاقد وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وتستهدف مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعزيز التواصل بين منظومة الصناعات الغذائية والمنتجين والموردين المحليين وبين قنوات التوزيع والشراء المختلفة، بما يسهم في دعم حركة تداول المنتجات ورفع فرص وصولها إلى الأسواق والمستهلكين.

كما تمثل المشاركة فرصة لبحث مجالات التعاون مع المصانع والموردين المحليين، والتعرف على المنتجات والقدرات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم توسيع قاعدة الموردين وتعزيز فرص التعاقد مع مختلف الجهات العاملة في قطاع التجارة والتجزئة.

وتشمل القطاعات المشاركة الأغذية والمشروبات، والخضراوات والفواكه، والمنظفات، ومستحضرات التجميل، والملابس والمفروشات، والأحذية والمنتجات الجلدية، والمنتجات المنزلية، ومنتجات الأطفال، والهدايا والإكسسوارات، والتعبئة والتغليف، والأدوات المكتبية.

كما تضم قنوات الشراء والتوزيع المستهدفة سلاسل التجزئة والسوبر ماركت، والمطاعم والكافيهات، والجهات الحكومية، وسلاسل الفنادق، وتجار الجملة بالمحافظات، وشركات الإعاشة، والأندية الرياضية، وشركات الطيران.

وتستهدف قمة مصر للتجزئة 2026 تعزيز الشراكات التجارية بين المنتجين والموردين المحليين وكبار المشترين، بما يفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية، ويدعم زيادة التعاقدات وتوسيع نطاق التوزيع داخل السوق المحلية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية قمة مصر للتجزئة 2026 التموين مصنع ومورد محلي

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