محمود جهاد يثير القلق في الزمالك قبل مواجهة زد.. موقفه لم يُحسم

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر «ستاد المحور»، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال تدريبات الفريق.

وقال خالد الغندور إن محمود جهاد تعرض لإصابة خفيفة خلال تدريبات الزمالك، ليخضع لبرنامج تأهيلي خفيف، اكتفى خلاله بالجري حول الملعب.

وأضاف أن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، فيما لم يتحدد موقفه حتى الآن من المشاركة في مباراة زد المقبلة ببطولة كأس الرابطة.

وأشار الغندور إلى أن موقف محمود جهاد من مواجهة زد لا يزال غير واضح، في انتظار تطورات حالته خلال الفترة المقبلة.