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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود جهاد يثير القلق في الزمالك قبل مواجهة زد.. موقفه لم يُحسم

محمود جهاد
محمود جهاد
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر «ستاد المحور»، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال تدريبات الفريق.

وقال خالد الغندور إن محمود جهاد تعرض لإصابة خفيفة خلال تدريبات الزمالك، ليخضع لبرنامج تأهيلي خفيف، اكتفى خلاله بالجري حول الملعب.

وأضاف أن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، فيما لم يتحدد موقفه حتى الآن من المشاركة في مباراة زد المقبلة ببطولة كأس الرابطة.

وأشار الغندور إلى أن موقف محمود جهاد من مواجهة زد لا يزال غير واضح، في انتظار تطورات حالته خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور إصابة محمود جهاد محمود جهاد تفاصيل اصابه محمود جهاد

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