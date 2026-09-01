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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ميدانية مفاجئة.. المهندس عمرو لاشين يتفقد قرية غرب أسوان.. ويوجه بتمهيد الطريق الرئيسى ورفع كفاءة الإنارة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى تفاعل مباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية مفاجئة داخل قرية غرب أسوان ، وذلك بعد يومين فقط من لقائه مع ممثلين عن أهالى القرية للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع .

توجيهات عاجلة لتمهيد الطريق الرئيسى

وخلال الجولة التفقدية ، وجه المحافظ مدير عام قطاع توزيع الكهرباء المهندس هانى جبريل ، ومدير مديرية الطرق المهندس أحمد الملوانى بالتواجد يوم السبت القادم والبدء فى تنفيذ أعمال تمهيد الطريق الرئيسى للقرية ، مع رفع تراكمات الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى بما يسهم فى تسهيل حركة الأهالى وإزالة أى معوقات وتحقيق التوسعة المطلوبة بالطريق .

مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات

كما وجه المهندس عمرو لاشين بالتوازى مع أعمال تمهيد الطريق بمراجعة أعمدة الإنارة بالقرية وتركيب اللمبات والكشافات اللازمة لضمان تحقيق مستوى الإنارة والإضاءة المطلوبة بالكفاءة المناسبة ، والحفاظ على سلامة الأهالى والمترددين على القرية ، وتيسير حركة المواطنين خلال الفترة المسائية .

تعكس الجولة  سرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية ، ومتابعة ما يتم عرضه من إحتياجات خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين ، والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة أفضل لأهالى قرية غرب أسوان.

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