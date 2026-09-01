محافظ أسوان يتفقد طريق وادى النقرة وموقف سيرفيس توشكى .. ويوجه بإعداد تصور متكامل للحد من الحوادث

من أجل الوقوف على معدلات الأمان والسلامة بالطرق الرئيسية ، والإطمئنان على إنتظام حركة السير وإلتزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير والتعريفة المقررة ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية بطريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة لمتابعة الحالة العامة للطريق والوقوف على أى ملاحظات أو معوقات تؤثر على سلامة المواطنين .

تصور متكامل للحد من الحوادث

ووجه محافظ أسوان بضرورة إعداد تصور متكامل ونموذجى لطريق وادى النقرة، يتضمن الحلول اللازمة للحد من الحوادث المتكررة عليه، ورفع معدلات الأمان والسلامة لمستخدمى الطريق، مع دراسة كافة الإجراءات التى من شأنها تحسين مستوى الطريق وتحقيق السيولة المرورية .

إستكمال رفع كفاءة الطريق الدائرى نصر النوبة / كلابشة

كما تابع المهندس عمرو لاشين الجهود الجارية لإستكمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى نصر النوبة / كلابشة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يتم تنفيذه بواسطة فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، بهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة عليه، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدميه .

متابعة موقف سيارات السيرفيس بتوشكى

وفى السياق نفسه ، تفقد محافظ أسوان موقف سيارات السيرفيس بمدينة توشكى ، حيث حرص على الإستماع إلى المواطنين والتأكد من مدى إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، وعدم المغالاة فى الأجرة ، فضلاً عن الإلتزام بحسن المعاملة.

تهدف الجولة الميدانية إلى تعزيز معدلات الأمان والسلامة على الطرق ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع متابعة إنتظام حركة سيارات السيرفيس وإلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة بما يضمن تحقيق الإنضباط والتيسير على المواطنين .