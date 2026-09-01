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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد عددا من مدارس نصر النوبة استعدادا للعام الدراسي الجديد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمركز نصر النوبة ، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال الطلاب ، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية والتحصيل الدراسى بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج التعليمية .

تكريم المتميزين فى النظافة والتجميل

وخلال الجولة ، أشاد محافظ أسوان بالمستوى الراقى والمتميز للنظافة العامة والمظهر الجمالى بمدرسة أبو سمبل الإبتدائية المشتركة ، موجهاً بتكريم السيد أحمد إبراهيم مدير المدرسة، تقديراً لجهوده، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى القادمة .

كما شملت الجولة تفقد مدرسة توشكى شرق الإعدادية ، حيث أثنى المحافظ بالمستوى الحضارى للنظافة العامة وأعمال التجميل بالمدرسة ، موجهاً بتكريم كل من رمضان عرابى ومصطفى عبد الحليم معلمى التربية الفنية بالمدرسة تقديراً لجهودهما فى الإرتقاء بالمظهر الجمالى للمدرسة .

رفع مستوى النظافة بمحيط المدارس

وشدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى المحليات بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة بمحيط المدارس ، مع الإهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى للطرق والشوارع المؤدية إليها بما يوفر بيئة لائقة وآمنة للطلاب .

تركيب المراوح الجانبية داخل الفصول

ووجه عمرو لاشين بضرورة تركيب المراوح الجانبية داخل الفصول بدلاً من مراوح السقف للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين ، وتعميم ذلك على كافة المدارس بالمراكز والمدن .

جاهزية المدارس للعام الدراسى

وأكد محافظ أسوان على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب بما يساعدهم على الإنتظام فى الدراسة والتركيز فى التحصيل الدراسى، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لإستكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات، والتأكد من جاهزية المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد .

تأتى جولة محافظ أسوان فى إطار متابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، مع الإرتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضارى للمدارس والمناطق المحيطة بها، وتشجيع العناصر المتميزة وتكريم جهودهم.

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