في ظل شيخوخة سكانية.. الصين تشهد ظهور "شباب للإيجار" لمرافقة كبار السن

أدت معدلات الخصوبة المنخفضة وشيخوخة السكان السريعة في الصين إلى ظهور سوق جديدة تستهدف الوحدة بين كبار السن: شباب وشابات يؤجرون أنفسهم كـ"أبناء مشتركين" لتقديم الرفقة والدعم اليومي.

خدمة بالساعة لملء فراغ الأبناء المغتربين

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، يقدم هؤلاء المرافقون، ومعظمهم من الفئة العمرية بين 20 و30 عاماً، خدمات غير طبية تشمل الزيارات المنزلية والدردشة ومساعدة المسنين في استخدام الهواتف الذكية ومرافقتهم إلى المواعيد الطبية.

وتنتشر إعلانات الخدمة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، بأسعار تتراوح بين 29 و88 دولاراً أمريكياً للجلسة الواحدة مدتها 3 ساعات.

وقال سون شويانج، البالغ 28 عاماً ويعمل في شركة "هابي هوم" الناشئة بمدينة تيانجين، إن معظم العملاء يعيشون بمفردهم بينما يعمل أبناؤهم في مدن بعيدة، ويعانون من "العزلة والخوف من الموت".

وأضاف: "من خلال التحدث إلى الشباب مثلنا، يمكنهم استعادة إحساسهم بالحيوية والشعور بمزيد من النشاط".

أرقام مقلقة تدفع للبحث عن حلول

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً سيصل إلى 402 مليون نسمة بحلول 2040، أي 28% من إجمالي السكان.

وبسبب سياسة الطفل الواحد التي استمرت من 1979 إلى 2015، وجدت اللجنة الوطنية لشؤون كبار السن أن أكثر من نصف المسنين يعيشون في أسر خالية من الأبناء عام 2021. ويتوقع الباحثون نقصاً يصل إلى 5.5 مليون ممرض رعاية مسنين بحلول 2030.

وقال الخبير الديموغرافي هوانج وين تشنج: "الشيخوخة ليست مشكلة إذا كانت تعني حياة أطول وأكثر صحة، لكن انخفاض معدل الخصوبة هو المشكلة. ليس لدينا الكثير من الشباب".

وتوقع كبير الاقتصاديين في "تشونجتاي المالية" لي شونلي أن تصبح الصين "مجتمعاً متقدماً في السن" بحلول 2031، بنسبة 20% لمن هم فوق 65 عاماً.

"بنك الوقت" و"هابي هوم".. نماذج من السوق

أنشأ ليو تشنج شركة "تايم بانك" في سوتشو مستلهماً الفكرة من شركة أمريكية تربط المرافقين بكبار السن. وتقول الشركة إنها تقوم بفحص العاملين ومطابقة العملاء مع مرافقين من نفس الجنس، وتشترط ارتداء كاميرات أثناء الزيارات بموافقة المسنين لتوثيق التفاعلات.

وفي مايو الماضي، ساعدت إحدى عاملات "تايم بانك" والدة أحد المستفيدين في شراء وتركيب جهاز طهي الأرز.

أما جيانج ييتشي، البالغة 24 عاماً وتعمل متدربة إدارية في هانغتشو، فتعمل مرافقة في عطلات نهاية الأسبوع. وتقول: "أشعر أن لدينا أصدقاء أكثر من الطلبات على منصتنا. لو كنت أعمل في هذا المجال وحدي لكنت أعاني من الجوع لنصف أيامي".

ويهدف ليو تشنج إلى توسيع عمله من 100 طلب شهرياً حالياً إلى 650 طلباً.

بين التأييد والتحفظ: مخاوف أمنية وجدل أخلاقي

يرى المؤيدون أن هذه الخدمات تلبي "حاجة اجتماعية حقيقية"، بحسب الخبير الاقتصادي بينغتشين لي من جامعة نيو ساوث ويلز.

وقالت جانيس يي، 36 عاماً، من سوتشو والتي تستعين بالخدمة لوالديها في آنهوي: "إذا كان بإمكان شخص ما أن يرافق والديك المسنين ويسعدهما، فلا أرى أي خطأ في ذلك".

في المقابل، حذر المعلق هي يونغ في صحيفة "جينغشن ونمينغ باو" من مخاطر وصول المرافقين إلى وثائق مهمة كسجلات الأصول وبطاقات الهوية وشهادات الملكية، مشيراً إلى افتقار بعضهم للتدريب الطبي للتعامل مع الطوارئ.

وتساءل آخرون عن تسليع الدعم العاطفي في مجتمع يُعد فيه بر الوالدين فضيلة أساسية.

الدولة تتحرك.. والروبوتات في الطريق

اقترحت السلطات الصينية هذا العام تعميم خدمات رعاية المسنين للمساعدة المتبادلة لتغطية 70% من المناطق بحلول 2030. كما تتسابق شركات التكنولوجيا على تطوير روبوتات لرعاية المسنين تقوم بمهام من التدليك إلى لعب الشطرنج.

ودعا الخبير بينغتشين لي إلى "بناء نظام رعاية منظم بمعايير مهنية واضحة" يسمح للمتطوعين والشركات بتكملة الخدمات الرسمية بدلاً من استبدالها.

وفي مقاطعة جيايو بمقاطعة هوبي، وصفت السلطات المحلية "الأبناء المستعان بهم من جهات خارجية" بأنهم "تجربة لرعاية المسنين في إطار نظام الرعاية الاجتماعية"، داعية الجمهور إلى "مزيد من التفهم وتقليل اللوم".

ويؤكد ليو تشنج أن "الأطفال المشتركين لا يعوضون عن الأسرة"، لكنهم قد يخففون العبء عن "جيل الساندويتش" - البالغين في منتصف العمر العالقين بين رعاية الأبناء والآباء المسنين.