لماذا يصل سعر الفراخ للمستهلك إلى مستويات أعلى؟ شعبة الدواجن تكشف

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بين سعر بيعها من المزرعة والسعر الذي تصل به إلى المستهلك، مؤكدًا أن تعدد حلقات التداول يضيف تكاليف جديدة على المنتج النهائي.

وأوضح عبدالعزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن السعر العادل للدواجن من أرض المزرعة يقترب من 74 إلى 75 جنيهًا للكيلو، إلا أن السعر يرتفع بعد ذلك نتيجة التكاليف التي تتحملها حلقات التداول المختلفة.

النقل والتداول يضيفان تكاليف جديدة



وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الدواجن تمر بعد خروجها من المزرعة بعدة مراحل، من بينها تاجر الجملة وتاجر التجزئة، حيث يتحمل كل طرف تكاليف مرتبطة بالنقل والتداول، إلى جانب هامش الربح الخاص به.

تكاليف نقل الدواجن

وأوضح أن تاجر الجملة يتحمل جزءًا من تكاليف نقل الدواجن من المزارع إلى الأسواق، فضلًا عن الخسائر الناتجة عن عملية النقل، والتي قد تشمل فقدان جزء من الوزن.

ولفت إلى أن حجم الفاقد أثناء النقل يمكن أن يصل إلى نحو 20 أو 30 كيلو جرامًا في الطن، نتيجة فقدان الوزن، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة تداول المنتج ووصوله إلى المستهلك.

«بورصة الدواجن» لضبط السوق



وفيما يتعلق بتوقعات أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، أكد عبدالعزيز السيد أن تحقيق الاستقرار في سوق الدواجن والبيض يحتاج إلى آليات واضحة لضبط حركة الأسعار، مشددًا على أهمية تفعيل بورصة الدواجن.

إنهاء حالة التذبذب

وأوضح أن تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التذبذب التي يشهدها السوق، ووضع سعر أكثر عدالة لمختلف أطراف المنظومة.

مصالح المنتج والمستهلك

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن تطبيق معادلة سعرية واضحة من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على عائد عادل يضمن استمرار الإنتاج، وفي الوقت نفسه لا يتحمل المواطن زيادات غير مبررة في الأسعار.