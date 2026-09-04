دينيس أوهير من القاهرة: المسرح مساحة للحوار وتبادل الأفكار بين الثقافات

شارك الفنان الأمريكي العالمي دينيس أوهير في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، ضمن احتفالية مشروع “المسرح المترجم.. المسرح المعاصر بالعربية"، التي أقيمت بالتعاون مع المهرجان في الجامعة الأمريكية بالقاهرة – فرع التحرير، في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز جسور التواصل بين المسرح العربي ونظيره الأمريكي، وتأتي مشاركة أوهير ضمن فعالية تحتفي بالترجمة باعتبارها أحد أهم الجسور التي تتيح انتقال النصوص والأفكار المسرحية بين الثقافات، وتفتح المجال أمام الجمهور العربي للتعرف إلى نماذج من الكتابة المسرحية الأمريكية المعاصرة.



أكد أوهير أهمية المسرح باعتباره مساحة حية للتواصل الإنساني وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن قوة الفن المسرحي تكمن في قدرته على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية، والوصول إلى القضايا والتجارب الإنسانية المشتركة.



وقال أوهير: "المسرح بالنسبة لي هو مساحة للحوار، ومكان نلتقي فيه مع قصص وأفكار وتجارب قد تبدو مختلفة عن تجاربنا، لكنها في النهاية تعيدنا إلى الأسئلة الإنسانية نفسها. ما يجعل المسرح فنًا حيًا هو قدرته على أن يفتح بابًا للحوار بين الثقافات، وأن يجعلنا نرى العالم من زاوية مختلفة"، وأضاف: "التبادل المسرحي بين الفنانين من بلدان وثقافات مختلفة مهم للغاية، لأننا لا نتعلم فقط من النصوص والعروض، وإنما نتعلم أيضًا من طرق التفكير والعمل، ومن الطريقة التي ينظر بها كل مجتمع إلى الإنسان والعالم من حوله. والترجمة تلعب دورًا أساسيًا في هذا التواصل، لأنها تجعل هذه الأصوات قادرة على الوصول إلى جمهور جديد".



وتكتسب مشاركة دينيس أوهير في القاهرة أهمية خاصة، امتدادًا لعلاقة فنية سابقة بالمشهد المسرحي المصري، إذ سبق أن قدم في القاهرة عرض «An Iliad»، الذي شارك في كتابته مع المخرجة ليزا بيترسون، ضمن برنامج مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «D-CAF» عام 2015، على مسرح الفلكي، وحصل العمل على جائزتي Obie وLucille Lortel، كما واصل جولاته في عدد من المهرجانات والمسارح الدولي، بما يؤكد امتداد العلاقة الفنية بين تجربته والمشهد المسرحي المصري، وتعكس مشاركة أوهير في فعاليات المهرجان اهتمام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتوسيع دوائر الحوار مع التجارب المسرحية العالمية، وإتاحة فرص أكبر للتبادل المعرفي والفني، بما يدعم حضور المسرح المصري والعربي في المشهد الدولي، ويعزز في الوقت نفسه التعرف إلى اتجاهات وتجارب مسرحية من ثقافات مختلفة.



وتضمن البرنامج - الذي أسسه المخرج أحمد العطار– هذا العام إطلاق مجموعة من أبرز نصوص المسرح الأمريكي المعاصر باللغة العربية، هي: «يوريديس» للكاتبة سارة رول، و«الإلياذة» لدينيس أوهير وليزا بيترسون، و«ذا فليك» للكاتبة آني بيكر، وقام كل من الأمريكي أوهير والفنانة السورية ناندا محمد بقراءة بضع من الصفحات من كل مسرحية أمام الحضور.