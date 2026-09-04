قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم
هجمات أمريكية.. إيران تشيع ضحايا حفل الزفاف لمثواهم الأخير
موسكو: تدمير سفينتي شحن تنقلان أسلحة غربية إلى أوكرانيا في البحر الأسود
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق
التشكيل المتوقع للزمالك امام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب في غزة تحسبا لأي رد من حماس
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في أسيوط
بيروت .. أول تعليق من رئيس لبنان على تحرير مواطنين من سجون الاحتلال
مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي توافق على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟
إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينيس أوهير من القاهرة: المسرح مساحة للحوار وتبادل الأفكار بين الثقافات

دينيس أوهير
دينيس أوهير
أحمد إبراهيم

شارك الفنان الأمريكي العالمي دينيس أوهير في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، ضمن احتفالية مشروع “المسرح المترجم.. المسرح المعاصر بالعربية"، التي أقيمت بالتعاون مع المهرجان في الجامعة الأمريكية بالقاهرة – فرع التحرير، في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز جسور التواصل بين المسرح العربي ونظيره الأمريكي، وتأتي مشاركة أوهير ضمن فعالية تحتفي بالترجمة باعتبارها أحد أهم الجسور التي تتيح انتقال النصوص والأفكار المسرحية بين الثقافات، وتفتح المجال أمام الجمهور العربي للتعرف إلى نماذج من الكتابة المسرحية الأمريكية المعاصرة.
 

أكد أوهير أهمية المسرح باعتباره مساحة حية للتواصل الإنساني وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن قوة الفن المسرحي تكمن في قدرته على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية، والوصول إلى القضايا والتجارب الإنسانية المشتركة.
 

وقال أوهير: "المسرح بالنسبة لي هو مساحة للحوار، ومكان نلتقي فيه مع قصص وأفكار وتجارب قد تبدو مختلفة عن تجاربنا، لكنها في النهاية تعيدنا إلى الأسئلة الإنسانية نفسها. ما يجعل المسرح فنًا حيًا هو قدرته على أن يفتح بابًا للحوار بين الثقافات، وأن يجعلنا نرى العالم من زاوية مختلفة"، وأضاف: "التبادل المسرحي بين الفنانين من بلدان وثقافات مختلفة مهم للغاية، لأننا لا نتعلم فقط من النصوص والعروض، وإنما نتعلم أيضًا من طرق التفكير والعمل، ومن الطريقة التي ينظر بها كل مجتمع إلى الإنسان والعالم من حوله. والترجمة تلعب دورًا أساسيًا في هذا التواصل، لأنها تجعل هذه الأصوات قادرة على الوصول إلى جمهور جديد".

وتكتسب مشاركة دينيس أوهير في القاهرة أهمية خاصة، امتدادًا لعلاقة فنية سابقة بالمشهد المسرحي المصري، إذ سبق أن قدم في القاهرة عرض «An Iliad»، الذي شارك في كتابته مع المخرجة ليزا بيترسون، ضمن برنامج مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «D-CAF» عام 2015، على مسرح الفلكي، وحصل العمل على جائزتي Obie  وLucille Lortel، كما واصل جولاته في عدد من المهرجانات والمسارح الدولي، بما يؤكد امتداد العلاقة الفنية بين تجربته والمشهد المسرحي المصري، وتعكس مشاركة أوهير في فعاليات المهرجان اهتمام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتوسيع دوائر الحوار مع التجارب المسرحية العالمية، وإتاحة فرص أكبر للتبادل المعرفي والفني، بما يدعم حضور المسرح المصري والعربي في المشهد الدولي، ويعزز في الوقت نفسه التعرف إلى اتجاهات وتجارب مسرحية من ثقافات مختلفة.
 

وتضمن البرنامج - الذي أسسه المخرج أحمد العطار– هذا العام إطلاق مجموعة من أبرز نصوص المسرح الأمريكي المعاصر باللغة العربية، هي: «يوريديس» للكاتبة سارة رول، و«الإلياذة» لدينيس أوهير وليزا بيترسون، و«ذا فليك» للكاتبة آني بيكر، وقام كل من الأمريكي أوهير والفنانة السورية ناندا محمد بقراءة بضع من الصفحات من كل مسرحية أمام الحضور.

دينيس أوهير الفنان دينيس أوهير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

خالد طلعت

خالد طلعت يفجر مفاجأة: لاعبو الزمالك وراء 90% من بطولات الأهلي الأخيرة

سيف زاهر

دوري أبطال أفريقيا.. سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام إيه إس بورت

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد