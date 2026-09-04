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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: «المتحدة» نموذج للإعلام القادر على مواكبة العصر والحفاظ على الهوية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الاجتماع الذي عقده المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعضو المنتدب، مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير منظومة الإعلام المصري وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي محليًا ودوليًا.

وقالت النائبة عبير عطا الله إن المرحلة المقبلة تتطلب إعلامًا مصريًا أكثر قدرة على المنافسة والتأثير، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة الإعلام والتحول المتسارع نحو المنصات الرقمية، مؤكدة أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار والمعلومات، وإنما أصبح أحد أهم أدوات بناء الوعي وتشكيل الرأي العام والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأشادت النائبة عبير عطا الله بما أكده المهندس سيف الوزيري بشأن أهمية العمل بروح الفريق، والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن تجديد الدماء داخل المؤسسات الوطنية والاستفادة من الخبرات والكفاءات المختلفة يمثلان عنصرًا مهمًا في تطوير الأداء وتحقيق أهداف المؤسسات الإعلامية.

وأضافت النائبة عبير عطا الله أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أهم الكيانات المؤثرة في المشهد الإعلامي المصري، ومن ثم فإن استمرار تطوير محتواها وأدواتها ووسائل وصولها إلى الجمهور، خاصة الشباب والأجيال الجديدة، يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تأثير الإعلام المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

الإعلام المصري يؤدي دورًا محوريًا في التعريف بإنجازات الدولة

وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن الإعلام المصري يؤدي دورًا محوريًا أيضًا في التعريف بإنجازات الدولة المصرية، والترويج للمقومات السياحية والثقافية والاقتصادية، وتقديم صورة حقيقية عن مصر أمام العالم، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمصريين بالخارج الذين يمثل الإعلام بالنسبة لهم إحدى أهم حلقات التواصل مع وطنهم الأم.


وهنأت النائبة عبير عطا الله أعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم، مؤكدة أن تطوير الإعلام المصري مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة، واستثمارًا في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والمحتوى، مع الحفاظ على المهنية والمصداقية والقدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعلام مصري حديث، مهني، مؤثر، وقادر على الوصول إلى كل الأجيال والمنصات، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويحافظ على الهوية المصرية، ويدعم حضور مصر ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.

عبير عطا الله مجلس النواب المصريين بالخارج النواب الحكومة

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