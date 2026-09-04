نانسي عجرم تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

نشرت المطربة نانسي عجرم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة صيفية جذابة.

إطلالة نانسي عجرم

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه فستان كاجوال باللون الازرق، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطرية نانسي عجرم