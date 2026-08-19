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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT.. وسيلة جديدة لتقديم الشكاوى والاستفسارات

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT.. وسيلة جديدة لتقديم الشكاوى والاستفسارات
رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT.. وسيلة جديدة لتقديم الشكاوى والاستفسارات
ولاء عادل

خصصت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع BRT رقمًا عبر تطبيق «واتساب» لاستقبال شكاوى الركاب واستفساراتهم ومقترحاتهم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة على مختلف المسارات والمحطات.

وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع BRT، التابعة لوزارة النقل، أن تخصيص قناة تواصل عبر «واتساب» يأتي ضمن جهودها للاستماع إلى آراء الركاب والتعامل مع الملاحظات المتعلقة بالخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة مستخدمي الأتوبيس الترددي.

 

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT

يمكن لركاب الأتوبيس الترددي التواصل مع الشركة عبر الرقم المخصص لخدمة المواطنين:

رقم واتساب BRT: 01153153061

ويمكن استخدام الرقم لإرسال الشكاوى والمقترحات، إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المتعلقة بالأتوبيس الترددي ومساراته ومحطاته.

 

ما الخدمات التي يوفرها رقم واتساب BRT؟

تستهدف الشركة من خلال قناة التواصل الجديدة تسهيل وصول الركاب إلى خدمة العملاء، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والاستفسارات اليومية.

وتشمل أبرز مجالات التواصل:

 

استقبال شكاوى الركاب

يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمة أو أي ملاحظات تواجههم أثناء استخدام الأتوبيس الترددي، بهدف العمل على متابعتها والتعامل معها.

 

الاستفسارات والمقترحات

يتيح الرقم أيضًا للركاب طرح استفساراتهم بشأن خطوط الأتوبيس الترددي ومواعيد التشغيل والخدمات المقدمة، إلى جانب إرسال المقترحات التي يرون أنها قد تساعد في تحسين الخدمة.

 

تحسين مستوى الاستجابة

تسعى الشركة من خلال توفير وسيلة تواصل مباشرة إلى سرعة رصد المشكلات والملاحظات التي يواجهها الركاب، بما يساعد في التعامل معها وتحسين مستوى الخدمة.

 

أين يعمل الأتوبيس الترددي BRT؟

تأتي خدمة التواصل مع الركاب بالتزامن مع تشغيل الأتوبيس الترددي السريع على عدد من المسارات والمحطات الرئيسية.

وتشمل نقاط الخدمة محطات مثل محطة المشير طنطاوي ومحطة B.Tech، إلى جانب المسارات المرتبطة بالطريق الدائري وطريق السويس وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وتؤكد الشركة أن آراء الركاب تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة التشغيل، خاصة مع التوسع في خدمات النقل الجماعي وربط المناطق المختلفة عبر منظومة الأتوبيس الترددي.

 

كيف يستفيد الركاب من خدمة واتساب؟

بدلًا من البحث عن وسائل متعددة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، يستطيع الراكب التواصل مباشرة عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم المخصص.

ويفضل عند إرسال شكوى توضيح نوع المشكلة ومكان حدوثها ووقت الواقعة والمحطة أو المسار المرتبط بها، كلما أمكن ذلك، حتى تكون المعلومات أكثر فائدة في متابعة الملاحظة والتعامل معها.

 

رقم BRT للتواصل مع الركاب

تأتي إتاحة رقم واتساب لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي ضمن توجه الشركة لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير التشغيل.

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT: 01153153061

ويمكن للركاب استخدام الرقم لإرسال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالخدمة والمسارات والمحطات.

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