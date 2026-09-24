مصطفى بكري يحذر من الشائعات: تستهدف إحباط المواطنين وزعزعة الاستقرار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشائعات أصبحت كثيرة، مشيرا إلى أن تلك الشائعات الهدف منها تصدير الإحباط للمواطن المصري، وضرب إستقرار الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما يتم من شائعات تعمل على إثارة الجماهير ضد الدولة، مؤكدا أن الشائعات تصدر من الجماعات التي ترغب في تدمير الدولة.

تحديد أسعار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن وزارة البترول ردت على شائعة زيادة أسعار المواد البترولية، والتي صدرتها الجماعات الإرهابية للمواطنين، مؤكدا أن وزارة البترول أكدت أن ما يتم إثارته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديد أسعار هي أنباء غير صحيحة.