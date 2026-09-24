وزير الخارجية السعودي: انتهاكات الحوثيين في باب المندب تقوض الأمن الإقليمي

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن انتهاكات الحوثيين في باب المندب تقوض الأمن الإقليمي.

وقال فيصل بن فرحان في كلمته خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، :" نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره".

وفي وقت سابق، قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الجهود المبذولة لمساعدة النازحين تسير في أكثر من اتجاه، وتشمل جهودًا حكومية وشعبية، إلى جانب مساعدات يقدمها المواطنون بحسب استطاعتهم، فضلًا عن جهود جهات إقليمية ودولية، من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وأضاف أن الحكومة ناشدت الجهات الدولية رفع مستوى الخدمات المقدمة للإغاثة الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين، مشيرًا إلى جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب توجه وفد من وزارة حقوق الإنسان إلى جنيف لتوضيح الصورة وطلب الدعم لليمن.