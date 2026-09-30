رويترز: أسعار النفط ترتفع بعد نفي ترامب استعداده لتخفيف العقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الأربعاء" بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات على إيران -في حين سعت قطر للدفع نحو محادثات سلام- وذلك عقب انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة نتيجة تعافي إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وقد ارتفع عقد خام برنت الآجل لشهر نوفمبر -الذي يحل موعد استحقاقه اليوم الأربعاء- بمقدار 71 سنتاً، أو 0.69%، ليصل إلى 103.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع عقد شهر ديسمبر الأكثر نشاطاً بمقدار 35 سنتاً ليصل إلى 96.51 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 43 سنتاً، أو 0.48%، ليصل إلى 89.81 دولار.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14%، وهي أكبر زيادة له منذ يوليو، بينما يسير خام غرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتسجيل ارتفاع بنسبة 4% بعد أن تجاوز حاجز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو.

كما اتسع الفارق السعري بين الخامين القياسيين هذا الشهر ليصل إلى أوسع نطاق له منذ أربعة أشهر، حيث يراقب المتعاملون خططاً أمريكية محتملة لتقييد صادرات الديزل، وهي خطوة قد تؤدي إلى فائض في المعروض بالسوق المحلية وتدفع المصافي الأمريكية لخفض عمليات تكرير الخام.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح ببيع الديزل المصبوغ باللون الأحمر -بدلاً من فرض حظر على التصدير- بهدف تخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المستهلكين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقالت سوغاندا ساتشديفا، مؤسسة شركة إحدى شركات الأبحاث ومقرها نيودلهي: "إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن تخفيف العقوبات والمفاوضات يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسعار".

وأضافت: "قد يؤدي تحسن الإمدادات إلى كبح المزيد من المكاسب، لكن تجدد الاضطرابات أو تصاعد التوترات قد يؤدي إلى موجة صعود جديدة".

كانت قطر قد صرحت الثلاثاء بأنها تأمل في أن تؤدي الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق انفراجة.

غير أن ترامب نفى تقريراً لموقع "أكسيوس" (Axios) نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه مستعد لمنح إيران تخفيفاً للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات "ملموسة" تتخذها طهران بشأن برنامجها النووي.

وفي يوم الثلاثاء، استأنفت المملكة العربية السعودية عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بعد إعادة تشغيل العمليات في خط أنابيب الشرق-الغرب.