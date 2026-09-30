160مليون جنيه.. الأوقاف تفتح باب التقدم للإعانات من خلال الإدارة العامة للبر للفئات الأولى بالرعاية

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بفتح باب التقدم للحصول على الإعانات والمساعدات من خلال الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف، وتخصيص مبلغ ١٦٠ مليون جنيه لهذا الغرض، بما يشمل عددًا من أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية من جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات.

وتبدأ الوزارة في تلقي طلبات إعانات الغارمين، وإعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، خلال الفترة من ١ من أكتوبر ٢٠٢٦ حتى ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦، على أن تُقدَّم الطلبات يدويًّا إلى إدارات البر بمديريات الأوقاف الإقليمية التابعة لها، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وتُقدَّم إعانات الغارمين لأول مرة من خلال الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف، ويُشترط للحصول عليها أن تكون الواقعة أول سابقة، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، مع إعطاء الأولوية للسيدات الأرامل والمطلقات اللاتي ليس لديهن دخل مادي، وللسيدات اللاتي لديهن أبناء أصغر سنًّا.

شروط الحصول علي الإعانة من الأوقاف

كما يُشترط ألا يكون طالب الإعانة متقاضيًا لأي معاش، مع تقديم بيان معاش من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابع لها، وبرنت تأمين، إلى جانب صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة رسمية من الحكم أو إفادة من مصلحة السجون أو شهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد سبب الحبس ومدته.

ويتم سداد مبلغ مديونية الغارم في خزينة المحكمة المختصة، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وبالنسبة لإعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، يُشترط تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لطالب الإعانة، وإثبات قيد للطالب بالمدرسة أو المعهد أو الجامعة، وتُصرف الإعانة مع كل سنة دراسية، وفق المبلغ الفعلي للمصروفات المستحقة للمرحلة التعليمية، بناءً على المستندات الواردة من الجهة التعليمية.

كما يُشترط تقديم الكود المؤسسي أو رقم الحساب البنكي للجهة التعليمية في مستند ورقي معتمد من الجهة، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

شروط الحصول على إعانة المرض

وتستقبل الوزارة طوال العام المالي طلبات عدد من الإعانات الأخرى، تشمل إعانات الأمراض المستعصية، والإسهام في تكاليف علاج غير القادرين بالقسم الداخلي بمستشفى الدعاة، وإعانة زواج الأيتام، ومصاريف الجنازة، وأعباء المعيشة، وسداد القروض المعلَّاة كمديونية على المتوفين الحاصلين على قرض حسن من الوزارة.

ويُشترط للحصول على إعانة الأمراض المستعصية تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وتقرير طبي من مستشفى حكومي مكتوب باللغة العربية لم يمضِ على صدوره أكثر من ستة أشهر، أو قرار من المجالس الطبية المتخصصة، وألا يكون طالب الإعانة متقاضيًا لأي معاش، مع تقديم بيان معاش من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابع لها وبرنت تأمين. كما يُشترط تقديم الكود المؤسسي للمستشفى أو رقم الحساب البنكي للجهة الطبية المعالجة تحت حساب العلاج، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالإسهام في تكاليف علاج غير القادرين بالقسم الداخلي بمستشفى الدعاة، يُشترط تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وفاتورة من مستشفى الدعاة بالمبلغ المطلوب، وتُصرف الإعانة على الكود المؤسسي للمستشفى أو رقم الحساب البنكي للجهة الطبية المعالجة تحت حساب العلاج، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

شروط الحصول علي إعانة زواج الأيتام

ويُشترط للحصول على إعانة زواج الأيتام تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لطالب الإعانة، وصورة من وثيقة عقد الزواج فقط بعد الاطلاع على أصل الوثيقة - ولا تُقبل وثيقة التصادق على الزواج - وألا يكون قد مضى على وثيقة الزواج أكثر من عام، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، وبالنسبة للذكور يتم تقديم بيان قيد عائلي. كما يُشترط تقديم صورة واضحة من فيزا «إيزي باي» سارية أو رقم حساب بنكي بأحد البنوك، موقَّع من البنك ومختوم، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وبالنسبة لإعانة مصاريف الجنازة، يُشترط تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لطالب الإعانة، وأصل شهادة الوفاة أو صورة طبق الأصل منها، وتُصرف الإعانة في حالة وفاة الزوج للزوجة، وفي حالة وفاة الزوجة للزوج، على ألا يكون قد مضى على الوفاة أكثر من عام. كما يُشترط ألا يكون طالب الإعانة متقاضيًا لأي معاش، مع تقديم بيان معاش من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابع لها، وبرنت تأمين يفيد بأنه غير مؤمَّن عليه، إلى جانب إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وتُمنح إعانة أعباء المعيشة لمن لا يتقاضون أي معاش أو نفقات من أي بنك أو معاش «تكافل وكرامة»، مع تقديم بيان معاش من مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها طالب الإعانة وبرنت تأمين. وفي حالة المطلقات تُقدَّم صورة من وثيقة الطلاق، وفي حالة الأرامل تُقدَّم صورة من شهادة وفاة الزوج، إلى جانب صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة واضحة من فيزا «إيزي باي» أو حساب بنكي معتمد باسم طالب الإعانة، مع إجراء بحث اجتماعي مكتبي وميداني من جانب إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

كما تشمل أوجه الدعم سداد القروض المعلَّاة كمديونية على المتوفين الحاصلين على قرض حسن من الوزارة، ويُشترط لذلك تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى، وأصل شهادة الوفاة أو صورة طبق الأصل منها، وبيان بالمديونية المستحقة على المقترض.

وتُقدَّم طلبات الإعانات يدويًّا إلى إدارات البر بمديريات الأوقاف الإقليمية التابعة لها، وتتولى اللجنة العليا للبر الإشراف على صرف المبالغ المخصصة للإعانات والمساعدات، فيما تتولى الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف التنفيذ الفعلي المباشر وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويؤكد منظومة متكاملة تجمع بين ترسيخ قيمة العمل وتقديم الدعم الاجتماعي، بما يعزز قيم التكافل والاستقرار وخدمة المجتمع.