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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة قطر والسعودية في نصف نهائي كأس الخليج

قطر والسعودية
قطر والسعودية
رباب الهواري

ضرب منتخب قطر موعدًا مع نظيره السعودي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما حسم المنتخبان تأهلهما إلى المربع الذهبي، حيث صعد العنابي وصيفًا للمجموعة الثانية، بينما أنهى الأخضر دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى.

قطر يتأهل إلى نصف النهائي بعد التعادل مع الإمارات

وحجز منتخب قطر مقعده في نصف نهائي «خليجي 27» عقب تعادله مع منتخب الإمارات بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى النقطة التي منحته بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي في مواجهة عربية مرتقبة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

السعودية تتصدر مجموعتها بالفوز على العراق

في المقابل، نجح منتخب السعودية في حسم صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقدم الأخضر أداءً مميزًا خلال مشواره في دور المجموعات، ليؤكد تأهله إلى نصف النهائي متصدرًا، ويصبح على موعد مع مواجهة قطر في صراع قوي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة.

المنتخبات المشاركة في خليجي 27

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» مشاركة 8 منتخبات، هي السعودية، الكويت، العراق، عمان، البحرين، الإمارات، قطر واليمن.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة على التتويج باللقب.

موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 27

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وقطر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

منتخب السعودية منتخب قطر كأس الخليج اخبار الرياضة

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