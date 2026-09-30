جمال عوض: مفيش سرقة لفلوس التأمينات في عهد مبارك

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لم تتم سرقة أموال التأمينات في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نافيًا ما تردد بشأن اختفاء أو الاستيلاء على أموال التأمينات.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن ما تردد عن وصول ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى 70 مليار دولار لم يكن صحيحًا.

بطرس غالي لم يحصل على أموال التأمينات

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن بطرس غالي لم يحصل على أموال من التأمينات، مؤكدًا أن الحديث عن سرقة أموال التأمينات لا يستند إلى حقيقة، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء.