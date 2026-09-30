جمال عوض: معنديش مشكلة أمشي لو أزمة المعاشات هتتحل.. ومفيش أي أزمات في الصرف

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدم وجود أزمات في صرف المعاشات، مشيرًا إلى أن منظومة الصرف تعمل بصورة منتظمة.

وقال عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»: «لو همشي وموضوع المعاشات هيتحل، معنديش مشكلة، لكن حاليًا مفيش مشاكل في المعاشات».

«مفيش أي أزمات في صرف المعاشات»

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ما يتم تداوله بشأن وجود أزمات في صرف المعاشات غير صحيح، مؤكدًا أن السيستم يعمل بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك من يستغل معاناة بعض المواطنين للترويج لمعلومات غير صحيحة بشأن توقف صرف المعاشات، بينما لا توجد أزمات في منظومة الصرف.

إعادة هيكلة منظومة التأمينات

وكشف جمال عوض أن نظام التأمينات الجديد مختلف بصورة كبيرة عن النظام السابق، موضحًا أنه تمت إعادة هيكلة منظومة التأمينات وتطويرها بما يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن متابعة مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتم بشكل لحظي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا مجددًا عدم وجود أزمات في صرف المعاشات.