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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والسفير روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام أبناء الدقهلية للتعرف على الثقافة والمعرفة والمجتمع الأمريكي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والسفير رضا الطايفي مدير عام مكتبات مصر العامة، والمستشار محمد عبد الوهاب ممثل وزارة الخارجية، والدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات المعنية بالشأن الثقافي والمعرفي.

وأعرب “ مرزوق ”عن خالص سعادته وتقديره لزيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق له إلى محافظة الدقهلية، والمشاركة في افتتاح الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، مؤكداً أن افتتاح هذا الركن يمثل إضافة مهمة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة، ويعكس أهمية التعاون الثقافي والمعرفي في تعزيز جسور التواصل بين الشعوب.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إقامة الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة تعكس حرص الجانبين المصري والأمريكي على دعم مجالات المعرفة والثقافة والتعليم، وإتاحة مساحات جديدة للتبادل الثقافي والحوار، بما يتيح للشباب والطلاب والباحثين التعرف على تجارب وثقافات مختلفة والاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة.

وأضاف المحافظ أن افتتاح هذا الركن لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى خدمات المكتبة، وإنما يجسد رؤية أوسع تؤكد أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على المجالات السياسية والاقتصادية، بل تمتد إلى الإنسان والمعرفة والثقافة والتعليم، باعتبارها جسوراً حقيقية للتفاهم والتواصل بين الشعوب.

وأكد مرزوق أن أبناء الدقهلية، ولا سيما الشباب والطلاب والباحثين، سيكونون أمام فرصة مهمة من خلال الركن الأمريكي للتعرف على جوانب مختلفة من الثقافة والمجتمع الأمريكي، والاطلاع على الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي، والاستفادة من مصادر المعلومات والمعرفة المتاحة، إلى جانب المشاركة في الأنشطة والبرامج التي يمكن أن تسهم في تنمية المهارات وتبادل الخبرات والأفكار.ويضم الركن الأمريكي أكثر من 400 كتاب، وعدداً من أجهزة الحاسب الآلي، وطابعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى منطقة للقراءة الحرة، ومنطقة للتدريب، وأخرى لأجهزة الكمبيوتر.

وعقب افتتاح الركن الأمريكي، اصطحب محافظ الدقهلية القائم بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل مكتبة مصر العامة، شملت المسرح الروماني بالمكتبة، حيث تعرف الوفد على الإمكانات والخدمات التي توفرها المكتبة في المجالات الثقافية والمعرفية.

كما تفقد محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة، واطلعوا على أحد المشروعات والخدمات التي تستهدف دعم وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة والاستفادة من نهر النيل في مجالات النقل والترفيه، ثم توجه المحافظ ومرافقوه لتفقد متحف دار ابن لقمان بالمنصورة، أحد المعالم التاريخية المهمة بالمحافظة، للتعرف على جانب من تاريخ مدينة المنصورة وتراثها.

ومن جانبه، أعرب السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، عن خالص سعادته بزيارة محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، وتقديره لحسن وحفاوة الاستقبال من قبل محافظ الدقهلية، مشيراً إلى أن الركن الأمريكي يمثل مساحة للتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية إعجابه بما شاهده خلال الزيارة، مشيراً إلى أنه شاهد مدينة رائعة ومشروعات لم يكن يتوقع أن يراها، ومؤكداً إعجابه الشديد بنهر النيل ومعالم مدينة المنصورة، وما تتمتع به المدينة من مقومات تاريخية وثقافية وحضارية، مشيرا إلى تقديره لجمهورية مصر العربية والشعب المصري.

الدقهلية محافظة محافظ أمريكى

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