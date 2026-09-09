انطلاق النسخة الثانية من "أسبوع عُمان للمناخ 2026" 14 سبتمبر الجاري

تنطلق أعمال النسخة الثانية من "أسبوع عُمان للمناخ 2026"، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 50 دولة خلال الفترة من 14 حتى 16 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز العمل المناخي ودعم جهود الاستدامة وتسريع تنفيذ الحلول المناخية.

ويتضمن "أسبوع عُمان للمناخ 2026"، بتنظيم من هيئة البيئة، مناقشة عدد من الموضوعات والأولويات الوطنية والإقليمية في مجال العمل المناخي.

ويشارك في الفعالية أكثر من 100 عارض ومتحدث من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في مجالات المناخ والاستدامة البيئية، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 25 ألف زائر.

ويشكّل "أسبوع عُمان للمناخ" منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالعمل المناخي من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والالتزامات الدولية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

ويشهد الحدث عقد جلسات حوارية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين وصنّاع القرار، وورش عمل تطبيقية وبرامج تدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز تطبيق الحلول المناخية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات، وإطلاق مسابقة وتحدي هاكثون الموجّه للشباب، وإقامة معرض متخصص للحلول المناخية، يضم أكثر من 100 عارض ومتحدث ومشارك من مختلف القطاعات.

ويستعرض خلال الفعالية أحدث التقنيات والخدمات في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والبيئة، إلى جانب الحلول المرتبطة بالاستدامة والتحول المناخي والتمويل البيئي، بما يعزز فرص التواصل بين مزوّدي الحلول والشركات والمستثمرين والجهات الحكومية.

ويتضمن "أسبوع عُمان للمناخ 2026" عددًا من منصات التواصل والشراكات واللقاءات الثنائية بين الجهات المشاركة، إلى جانب مؤتمر المرأة والمناخ ومؤتمر الشباب والمناخ، بما يتيح بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات واستعراض المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالعمل المناخي، إلى جانب منصة إعلامية للتغطية المباشرة ومتابعة فعاليات الأسبوع.

ويصاحب الحدث عدد من المبادرات المجتمعية والبيئية، من بينها مبادرة "الإرث الأخضر عُمان" للتشجير، ومبادرة "عُمان بلا بلاستيك" لتعزيز الوعي البيئي، ومبادرة "رمالنا" للحفاظ على البيئة الصحراوية، ومبادرة "ساحلنا" لحماية النظم البيئية البحرية، بما يعزز مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة ودعم الاستدامة.

يأتي تنظيم النسخة الثانية من "أسبوع عُمان للمناخ" في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي، ودعم الابتكار والحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سلطنة عُمان في مجالات الاستدامة والعمل المناخي وتعزيز حضورها في الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع حضورًا واسعًا من المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن المناخي والبيئي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني من داخل سلطنة عُمان وخارجها.