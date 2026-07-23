سعر الراوتر المنزلي 2026 وخطوات الاشتراك في الإنترنت الأرضي

سعر الراوتر .. يتزايد اهتمام المواطنين الراغبين في تركيب الإنترنت الأرضي بالتعرف على أسعار أجهزة الراوتر خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار الإقبال على هذه الخدمة باعتبارها أقل تكلفة مقارنة بباقات الإنترنت الهوائي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أسعار أجهزة الراوتر المنزلية، والفئات المتاحة في الأسواق، وخيارات الحصول عليها من شركات الاتصالات، بالإضافة إلى خطوات التقديم على خط أرضي جديد للاستفادة من خدمة الإنترنت المنزلي.

ويختلف سعر الراوتر المنزلي وفقًا لنوع الجهاز وإمكاناته التقنية، سواء كان مخصصًا للاستخدام العادي داخل الشقق الصغيرة، أو للألعاب الإلكترونية والاستخدام المكثف الذي يتطلب سرعات أعلى وتغطية أوسع، كما توفر شركات الاتصالات أكثر من وسيلة للحصول على الجهاز بما يتناسب مع احتياجات العملاء وإمكاناتهم المالية.

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كم يبلغ سعر الراوتر المنزلي 2026؟

تبدأ أسعار أجهزة الراوتر الاقتصادية المخصصة للشقق الصغيرة في المحلات من 800 إلى 1.300 جنيه، وهي الفئة التي تناسب الاستخدامات اليومية الأساسية، وتلبي احتياجات تصفح الإنترنت ومتابعة المحتوى الرقمي داخل المنازل ذات المساحات المحدودة.

أما الأجهزة المخصصة لتحمل الضغط العالي وتشغيل الألعاب الإلكترونية، فتتراوح أسعارها بين 1.800 و2.900 جنيه، وتوفر أداءً أعلى يناسب الاستخدام المكثف وعددًا أكبر من الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت نفسه.

أجهزة الراوتر المستعملة خيار للميزانيات المحدودة

يتوافر في الأسواق أيضًا خيار مناسب للراغبين في تقليل تكلفة شراء الراوتر، ويتمثل في الأجهزة المستعملة أو أجهزة "كسر الزيرو" التابعة للشركات الرسمية، حيث تتراوح أسعارها بين 500 و900 جنيه.

وتوفر هذه الفئة جودة مقبولة تؤدي الغرض الأساسي، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة الذين يبحثون عن وسيلة اقتصادية للحصول على خدمة الإنترنت الأرضي.

أسعار الراوتر لدى شركات الاتصالات

أتاحت شركات الاتصالات المزودة لخدمة الإنترنت الأرضي خيارين رئيسيين للحصول على جهاز الراوتر، ويعد نظام الرسوم الشهرية الخيار الأكثر انتشارًا بين العملاء، حيث تضاف قيمة الجهاز إلى الفاتورة الشهرية، وتتراوح هذه الرسوم عادة بين 15 إلى 45 جنيهًا شهريًا.

وتختلف قيمة الرسوم الشهرية بحسب طراز الجهاز والتقنيات التي يدعمها، سواء كان من الأجهزة التي تعتمد على التردد العادي، أو من الفئات الحديثة التي تدعم السرعات الفائقة والترددات المزدوجة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في شراء الراوتر نقدًا من الشركة، وهو ما يتيح للعميل امتلاك الجهاز مباشرة دون الالتزام بسداد رسوم شهرية ممتدة.

أسعار أجهزة VDSL في الأسواق

تبدأ أسعار أجهزة VDSL الأساسية من 1.100 وتصل إلى 1.700 جنيه، وهي أجهزة تناسب الاستخدامات المنزلية التقليدية وتوفر أداءً يتوافق مع احتياجات غالبية المستخدمين.

وفي المقابل، ترتفع أسعار الأجهزة المتقدمة المزودة بأحدث التقنيات ودعم التغطية المزدوجة لتتراوح بين 1.800 و2.800 جنيه تقريبًا، وتمتاز هذه الفئة بقدرتها على استيعاب سرعات إنترنت مرتفعة، إلى جانب توفير تغطية أفضل لمساحات أكبر داخل المنزل.

كيفية التقديم على خط أرضي جديد 2026

يمكن للراغبين في الحصول على خط أرضي جديد مع خدمة الإنترنت المنزلي اتباع عدد من الخطوات التي تتيح إتمام إجراءات التعاقد بسهولة.

وتبدأ الإجراءات بالتوجه إلى أقرب فرع لشركة وي أو إلى السنترال التابع لمنطقة السكن، مع إمكانية معرفة أقرب فرع من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.

وبعد ذلك، يتم إبلاغ موظف الفرع بالرغبة في التقديم على خط أرضي جديد مصحوب بخدمة الإنترنت المنزلي، ثم استكمال استمارة التعاقد بالبيانات الصحيحة، بما في ذلك اختيار رقم الخط الأرضي إذا كان ذلك متاحًا.

وفي الخطوة الأخيرة، يتم سداد مصاريف التعاقد والتركيب، والتي تشمل رسوم الخط الأرضي والباقات الأساسية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تشغيل الخدمة وفق الضوابط المعمول بها.

ما العوامل التي تحدد سعر الراوتر؟

يرتبط سعر الراوتر بعدة عوامل، في مقدمتها نوع الجهاز، والتقنيات التي يدعمها، وقدرته على تشغيل السرعات المرتفعة، بالإضافة إلى مساحة التغطية وعدد الأجهزة التي يمكنها الاتصال بالشبكة في الوقت نفسه.

ولهذا تتفاوت الأسعار بين الفئات الاقتصادية المخصصة للاستخدام الأساسي، والأجهزة المتطورة التي توفر إمكانات أعلى وتناسب الاستخدام المكثف والألعاب الإلكترونية، وهو ما يمنح العملاء خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم المختلفة.