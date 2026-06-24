للحصول على أسرع إنترنت منزلي لإليك أين تضع الراوتر

يمكنك بتغيير بسيط في مكان الراوتر الحصول على شبكة إنترنت أسرع، لأن مكان ووجود الجهاز إما أن يساهم في تسريع الشبكة أو إبطائها.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية، إذا قمت بوضع جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك في المكان "الخطأ" داخل منزلك، سيؤدي إلى مشاكل في جودة الإشارات، أوضح أحد خبراء الواي فاي أن معرفة المكان الصحيح لوضع جهاز التوجيه الخاص بك يُحدث "اختلافًا واضحا.

راوتر

قال خبير الإنترنت، أليكس توفتس Alex Tofts ، من خدمة Broadband Genie إنه لا ينبغي أبدًا وضع أجهزة الراوتر أو ما يعرف بتوجيه الإنترنت تحت السلالم أو بجوار النافذة أو في المطبخ أو العلية أو بجوار إناء أو حوض سمك.

جهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال إشارات لاسلكية، ولذلك يجب عليك أن تحاول أن يكون الجهاز بلا أي عوائق أمامه ليتصل بسهولة بالأجهزة المراد حصولها على الإنترنت، مع الوضع بعين الاعتبار ونحن نعين له مكان في البيت "خط رؤية مستقيم" بين الراوتر والجهاز المتصل بالإنترنت.

أوضح توفتس أن إشارات Wi-Fi لا تنتقل جيدًا مع وجود المعدن أو الماء أو الجدران الصلبة أو الأثاث الثقيل ، لذا فإن رفع جهاز التوجيه ووضعه في منطقة مفتوحة يمكن أن يساعد في تسريع الإنترنت.

وأوضح خبير الإنترنت:"القواعد العامة هي إبعاد الراوتر عن اي عقبات مادية في طريقه لأنها تحجب الاتصال اللاسلكي، تجنب وضع الروتر الخاص بك خلف أثاث ضخم أو بجوار أدوات أخرى قد تتسبب في حدوث تداخل مع الإشارات الصادرة".

وأضاف: "هناك غرف معينة في المنزل يمكن أن تكون مشكلة لسرعة الإنترنت، بل يمكن أن تتسبب في تلف الجهاز بالكامل، على سبيل المثال إذا وضعت الراوتر بجوار النافذة فأنت تعرضه للشمس التي تتلف الجهاز وليس فقط تؤثر على الإشارات، ووضعه في المطبخ حيث يتفاعل مع إشارات المايكروويف"

وأكد توفتس على أهمية وضع الراوتر في مكان بارد نسبيا مع المحافظة على عدم وصوله لدرجات حرارة عالية، مثله مثل الهواتف الذكية، وباقي الأجهزة، كما يجب أن تبعد جهاز عن اي مصدر للماء، مثل حوض للأسماك لأن الماء يمنع نقل إشارات الواي فاي.