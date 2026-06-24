قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تثبيت وقف إطلاق النار وآلية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان على طاولة المفاوضات.. تفاصيل
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلة لأولمبياد 2028
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للحصول على أسرع إنترنت منزلي لإليك أين تضع الراوتر

مكان ووجود الراوتر
مكان ووجود الراوتر
لمياء الياسين

يمكنك بتغيير بسيط في مكان الراوتر الحصول على شبكة إنترنت أسرع، لأن مكان ووجود الجهاز إما أن يساهم في تسريع الشبكة أو إبطائها.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية، إذا قمت بوضع جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك في المكان "الخطأ" داخل منزلك، سيؤدي إلى مشاكل في جودة الإشارات، أوضح أحد خبراء الواي فاي أن معرفة المكان الصحيح لوضع جهاز التوجيه الخاص بك يُحدث "اختلافًا واضحا.

راوتر

قال خبير الإنترنت، أليكس توفتس Alex Tofts ، من خدمة Broadband Genie إنه لا ينبغي أبدًا وضع أجهزة الراوتر أو ما يعرف بتوجيه الإنترنت تحت السلالم أو بجوار النافذة أو في المطبخ أو العلية أو بجوار إناء أو حوض سمك.

جهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال إشارات لاسلكية، ولذلك يجب عليك أن تحاول أن يكون الجهاز بلا أي عوائق أمامه ليتصل بسهولة بالأجهزة المراد حصولها على الإنترنت، مع الوضع بعين الاعتبار ونحن نعين له مكان في البيت "خط رؤية مستقيم" بين الراوتر والجهاز المتصل بالإنترنت.

أوضح توفتس أن إشارات Wi-Fi لا تنتقل جيدًا مع وجود المعدن أو الماء أو الجدران الصلبة أو الأثاث الثقيل ، لذا فإن رفع جهاز التوجيه ووضعه في منطقة مفتوحة يمكن أن يساعد في تسريع الإنترنت.

وأوضح خبير الإنترنت:"القواعد العامة هي إبعاد الراوتر عن اي عقبات مادية في طريقه لأنها تحجب الاتصال اللاسلكي، تجنب وضع الروتر الخاص بك خلف أثاث ضخم أو بجوار أدوات أخرى قد تتسبب في حدوث تداخل مع الإشارات الصادرة".

لن نحيط نفسنا بالسياج.. روسيا ترد على شائعات عمل إنترنت مغلق بالبلاد

خطة ثورية لبايدن ستنقل أمريكا عبر إنترنت خرافي بقيمة 42 مليار دولار

وأضاف: "هناك غرف معينة في المنزل يمكن أن تكون مشكلة لسرعة الإنترنت، بل يمكن أن تتسبب في تلف الجهاز بالكامل، على سبيل المثال إذا وضعت الراوتر بجوار النافذة فأنت تعرضه للشمس التي تتلف الجهاز وليس فقط تؤثر على الإشارات، ووضعه في المطبخ حيث يتفاعل مع إشارات المايكروويف"

وأكد توفتس على أهمية وضع الراوتر في مكان بارد نسبيا مع المحافظة على عدم وصوله لدرجات حرارة عالية، مثله مثل الهواتف الذكية، وباقي الأجهزة، كما يجب أن تبعد جهاز عن اي مصدر للماء، مثل حوض للأسماك لأن الماء يمنع نقل إشارات الواي فاي.

تسريع الشبكة جودة الإشارات إشارات لاسلكية إشارات Wi Fi الاتصال اللاسلكي سرعة الإنترنت الهواتف الذكية جهاز إرسال إشارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 2 طن ألبان فاسدة ومصادرة 6 آلاف عبوة جبن منتهية الصلاحية بالمنيا

ارشيفيه

سقطت الملاكى والتوك توك بالبحر.. مصرع شخصين وإصابة آخر بالدقهلية

جهود محافظة أسوان

مكتبة مصر العامة تواصل فعاليات “أسوان بوابة الحضارة” لتعزيز الوعي الأثري

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد