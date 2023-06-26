خطة ثورية لبايدن ستنقل أمريكا عبر إنترنت خرافي بقيمة 42 مليار دولار

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة تزيد قيمتها عن 42 مليار دولار لمنح كل أسرة أمريكية، وصولًا قياسيًا إلى الإنترنت عالي السرعة بحلول عام 2030، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تعد المبادرة هي المرحلة التالية من مساعي بايدن للاستثمار في أمريكا قبل محاولة إعادة انتخابه.

قارن مسؤولو البيت الأبيض الخطة بجهود فرانكلين دي روزفلت لتوصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية في أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي.



ومن المقرر أن يتم توزيع الأموال المخصصة للمشروع، التي خصصها الكونجرس بالفعل من خلال قانون البنية التحتية للحزبين وتشرف عليه وزارة التجارة الأمريكية، على مدار العامين المقبلين من خلال برنامج المساواة في النطاق العريض للإنترنت.

قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في البيت الأبيض: ”دعونا نتفق في أمريكا القرن الحادي والعشرين، الإنترنت عالي السرعة ليس رفاهية، إنه ضرورة”.

قالت قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو : ″سواء كان الأمر يتعلق بربط الناس بالاقتصاد الرقمي، أو تصنيع كابلات الألياف الضوئية في أمريكا، أو خلق وظائف جيدة الأجر لبناء البنية التحتية للإنترنت في الولايات، فإن الاستثمارات التي نعلن عنها ستزيد من قدرتنا التنافسية وتحفز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد لسنوات قادمة".