خبراء يحذرون من راوتر الإنترنت .. احمي نفسك من الاختراق بهذه الخطوات

حذر خبراء في عالم التكنولوجيا الأشخاص الذين يمرون بمرحلة انفصال أو طلاق من الراوتر المنزلي، وأنهم يجب أن يكونوا على علم بخطورة هذا الجهاز الصغير وأنه يمكنه بكل سهولة السماح لشريكهم السابق بالتجسس عليهم.

وفقا لتقرير موقع dailymail يقوم الراوتر المنزلي القابع في ركن ما بمنزلك بتخزين كل خطوة لك على الشبكة العنكبوتية، كل المواقع التي تصفحتها بكل البيانات والمعلومات الحساسة التي تدخلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومنها كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول لحساباتك المختلفة، كلها تكون مخزنة في هذا الجهاز الخطير وكل عناوين URL لمواقع الويب التي قمت بزيارتها والتي يمكن أن يصل إليها شخص من خارج منزلك.

الراوتر المنزلي

قام الباحثون مؤخرًا بشراء 18 جهاز راوتر للإنترنت ووجدوا أن أكثر من نصفها يحتوي على معلومات شديدة الخصوصية وحساسة من الشركات التي استخدمتها من قبل، ولذلك قدموا بعض النصائح لتفادي حدوث هذا الاختراق لخصوصيتك.

إذا كان شخص ما يعرف كلمة المرور وتفاصيل تسجيل الدخول إلى جهاز الراوتر الخاص بك، من الناحية النظرية ، يمكنهم رؤية كل نشاطاتك المختلفة على الإنترنت والأجهزة المتصلة بهذا الراوتر. إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يعرف معلومات عن جهاز الراوتر الخاص بك ، فإن الحل البسيط هو شراء جهاز راوتر جديد لا يعرف كلمة المرور ولا تفاصيل تسجيل الدخول إليه.

إذا لم يكن ممكنا بالنسبة لك في الوقت الحالي شراء راوتر جديد، أعد تعيين كلمة المرور الافتراضية على الراوتر الحالي في أسرع وقت ممكن في السطور التالية يرصد لك موقع "صدى البلد" الخطوات بالتفصيل لإعادة تعيين كلمة المرور.

انظر إلى الجزء الأسفل من الراوتر الخاص بك، ستجد بيانات ومعلومات مكتوبة بخط صغير للغاية، تحتاج إلى الوصول إلى صفحة الـ "أدمن" اي صفحة مسؤول جهاز التوجيه الخاص بك، وتحتاج إلى عنوان IP الخاص بالجهاز وكلمة مرور الأدمن.

كل ما تحتاج إليه للوصول لصفحة الأدمن ستجدها على من جهاز التوجيه الخاص بك ، مكتوبة في دليل المستخدم الخاص بالعلامة التجارية لجهاز التوجيه الخاص بك أو متوفرة في الصفحة الرسمية للشركة الخاصة بجهاز الراوتر.

بمجرد تسجيل الدخول إلى صفحة الأدمن، يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك. إذا كانت لديك مشكلة ، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

أثناء وجودك في صفحة الأدمن، خذ خطوات استباقية لتعزيز مناعة جهازك ضد التهكير من الجهات الخارجية وتأكد من تحديث البرنامج للإصدار الأحدث، يمكن لأجهزة الراوتر الحديثة تنزيلها تلقائيًا.

ابحث عن قسم يسمى Advanced "متقدم" أو "إدارة" Management للبحث عن تحديثات برمجيات الراوتر، قم بتنزيل أي تحديثات. إذا كان هناك خيار في إعدادات الجهاز الخاص بك يمكّن التحديثات التلقائية، فقم بتفعيله حتى لا تضطر إلى الدخول لصفحة الأدمن كل 3 أشهر للتحديث يدويا.