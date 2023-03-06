هاجمت وسائل إعلام محلية.. ألمانيا تلقي القبض على مجموعة قرصنة دولية |تفاصيل

أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على مجموعة قرصنة دولية كانت تعمل على عدة دول.

وأضافت صحيفة الألمانية، أن مجموعة القراصنة كانت مكونة من عدة دول منها ألمانيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، لافتة إلى أن القراصنة هم مسؤولون عن هجمات على وسائل إعلام ألمانية ومستشفى دوسلدورف.

وعلى جانب آخر، أفادت شركة “Welt am Sonntag” الألمانية، يوم الأحد نقلاً عن دراسة، بأن ألمانيا قد تواجه نقصًا في الكهرباء في العامين المقبلين، حيث تصبح موارد الطاقة الخاصة بها غير كافية وسط زيادة الطلب.

وأوضحت أنه بحلول عام 2025، ستفتقر البلاد إلى حوالي أربعة جيجاوات من قدرة الطاقة، بينما بحلول عام 2030، سيرتفع العجز إلى 30 جيجاوات.

وحذرت الدراسة من أنه لذلك نحن نتجه نحو نقص كبير: 30 جيجاوات تتوافق مع قدرة حوالي 30 محطة طاقة حرارية كبيرة.

ويزعم المحللون أن ألمانيا لن تكون قادرة على تغطية احتياجاتها من الطاقة بمواردها الخاصة في ذروة الأحمال، وبحلول عام 2030 قد يحدث ما يصل إلى 100 انقطاع للتيار الكهربائي، مع أطول مرحلة تدوم حوالي 21 ساعة.

كما حذر المحللون من أن برلين لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز في السنوات العشر المقبلة.