عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاجمت وسائل إعلام محلية.. ألمانيا تلقي القبض على مجموعة قرصنة دولية |تفاصيل

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على مجموعة قرصنة دولية كانت تعمل على عدة دول.

وأضافت صحيفة الألمانية، أن مجموعة القراصنة كانت مكونة من عدة دول منها ألمانيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، لافتة إلى أن القراصنة هم مسؤولون عن هجمات على وسائل إعلام ألمانية ومستشفى دوسلدورف.

وعلى جانب آخر، أفادت شركة “Welt am Sonntag” الألمانية، يوم الأحد نقلاً عن دراسة، بأن ألمانيا قد تواجه نقصًا في الكهرباء في العامين المقبلين، حيث تصبح موارد الطاقة الخاصة بها غير كافية وسط زيادة الطلب.

وأوضحت أنه بحلول عام 2025، ستفتقر البلاد إلى حوالي أربعة جيجاوات من قدرة الطاقة، بينما بحلول عام 2030، سيرتفع العجز إلى 30 جيجاوات.

ألمانيا وإيطاليا تعرقل خطة القضاء على السيارات التقليدية في أوروبا

"أوكرانيا مستعدة للسلام".. بيان عاجل من ألمانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب

وحذرت الدراسة من أنه لذلك نحن نتجه نحو نقص كبير: 30 جيجاوات تتوافق مع قدرة حوالي 30 محطة طاقة حرارية كبيرة.

ويزعم المحللون أن ألمانيا لن تكون قادرة على تغطية احتياجاتها من الطاقة بمواردها الخاصة في ذروة الأحمال، وبحلول عام 2030 قد يحدث ما يصل إلى 100 انقطاع للتيار الكهربائي، مع أطول مرحلة تدوم حوالي 21 ساعة.

كما حذر المحللون من أن برلين لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز في السنوات العشر المقبلة.

مجموعة قرصنة دولية قرصنة المانيا مولدوفا أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

رقم صادم.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن الهزات الارتدادية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لأول مرة في رمضان .. 35 موفدًا من الأوقاف إلى ألمانيا وكندا وأمريكا

ألمانيا وإيطاليا تعرقل خطة القضاء على السيارات التقليدية في أوروبا

"أوكرانيا مستعدة للسلام".. بيان عاجل من ألمانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب

ألمانيا تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة قدراتها العسكرية

شولتس يعلن استقلال ألمانيا عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا

انقطاع الكهرباء.. ألمانيا تواجه أزمة خطيرة بسبب نقص الطاقة

بلومبرج: خلافات كبيرة بين ألمانيا وبولندا تهدد أوكرانيا

السيد قنديل: التفاوض مع ألمانيا والسويد لعقد شراكات في تخصصات الجامعة الدولية

ترشيحاتنا

كيف استدل العلماء بفضل ليلة النصف من شعبان؟ الأدلة كاملة

رضا حجازي: هدفنا أن تستفيد الدول الأخرى من نظام التعليم المصري

لمساعدتها بمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تعلق شكواها ضد اليابان بمنظمة التجارة

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أكشن وإثارة.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز والعوضي

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن تفجير نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

السبب صادم.. شاهد لحظات اشتعال نيران فجأة في طائرة بأمريكا

تحذير هام.. الزغطة في هذه الحالة دليل على مرض خطير

فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

6 شباب ناموا مصحيوش.. ماذا حدث داخل عقار بهرم سيتي في 6 أكتوبر؟

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ