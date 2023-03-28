50 من موظفي الحكومة الأمريكية المتمركزين في 10 دول مستهدفون بعمليات قرصنة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ما لا يقل عن 50 من موظفي الحكومة الأمريكية المتمركزين في 10 دول استُهدفوا بأدوات قرصنة تجارية ، تُعرف عمومًا ببرامج التجسس ، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد من قبل بائعي الإنترنت الهجوميين ودفع البيت الأبيض إلى إدخال قواعد لعرقلة التجسس.

وقع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين للحد من الاستخدام الخبيث لأدوات التجسس الرقمية في جميع أنحاء العالم والتي تستهدف الأفراد الأمريكيين والمجتمع المدني.

لم يكن مدى هذا الاختراق معروفًا من قبل ، ولكن في عام 2021 ذكرت وكالة رويترز أن أجهزة iPhone التابعة لشركة Apple Inc (AAPL.O) استهدفت ما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية من قبل مهاجم مجهول باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها شركة إسرائيلية.

في ذلك الوقت ، كان يمثل أكبر اختراق معروف للمسؤولين الأمريكيين من خلال هذه الأدوات.

واستشهد المسؤول الكبير بالإدارة بتقارير رويترز السابقة كسبب للمراجعة الحكومية الداخلية الأوسع.

قال مسؤول كبير بالإدارة إن الأمر التنفيذي الجديد مصمم لممارسة الضغط على الصناعة السرية من خلال وضع قيود جديدة على قرارات الشراء الخاصة بالدفاع وإنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات الأمريكية.

وقال المسؤول إنه من خلال التنظيم المكثف للمنظمات التي يمكنها التعامل مع الحكومة الأمريكية ، فإن الفكرة هي أنها ستغير كيفية عمل السوق الغامضة وتقييد المبيعات لبعض الجهات الفاعلة.

وقال المسؤول ، بناءً على مراجعة شاملة للحكومة الأمريكية بدأت في عام 2021: 'لقد حددنا بوضوح انتشار برامج التجسس وإساءة استخدامها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي'. . '

قد يُمنع صانعو أدوات القرصنة هذه من البيع لوكالات الولايات المتحدة إذا تبين أنهم يتعاملون مع حكومات أجنبية لديها سجل إنجازات ضعيف في مجال حقوق الإنسان ، بناءً على تحليل من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وآخرين.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا وجد مجتمع الاستخبارات الأمريكية دليلًا على استخدام منصة برامج تجسس تجارية معينة للمساعدة في استهداف موظفي الحكومة الأمريكية ، فسيخضع أيضًا للقيود الجديدة.

يأتي القرار في أعقاب سلسلة من تقارير وسائل الإعلام والأمن السيبراني في السنوات الأخيرة بشأن مبيعات برامج التجسس للحكومات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث ورد أنها استخدمت ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة: 'كنا بحاجة إلى معيار حيث إذا علمنا أن شركة ما تبيع لدولة منخرطة في هذه الأنشطة المحددة ، فهذا في حد ذاته علامة حمراء'.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا وجد مجتمع الاستخبارات الأمريكية دليلًا على استخدام منصة برامج تجسس تجارية معينة للمساعدة في استهداف موظفي الحكومة الأمريكية ، فسيخضع أيضًا للقيود الجديدة.

يأتي القرار في أعقاب سلسلة من تقارير وسائل الإعلام والأمن السيبراني في السنوات الأخيرة بشأن مبيعات برامج التجسس للحكومات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث ورد أنها استخدمت ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة: 'كنا بحاجة إلى معيار حيث إذا علمنا أن شركة ما تبيع لدولة منخرطة في هذه الأنشطة المحددة ، فهذا في حد ذاته علامة حمراء'.