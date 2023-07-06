لن نحيط نفسنا بالسياج.. روسيا ترد على شائعات عمل إنترنت مغلق بالبلاد

قال رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر خينشتاين، اليوم الخميس، إن استقرار قطاع الإنترنت الروسي يمثل أولوية للدولة، على الرغم من أن روسيا ليس لديها خطط لبناء لغلق الإنترنت.

وأكد خينشتاين، أنه لا توجد خطط لبناء قسم مغلق للإنترنت في روسيا، لافتا إلى أن موسكو لن تحيط نفسها بالسياج.

وأضاف خينشتاين: "مع ذلك، يجب أن نكون مستعدين لاحتمال أن تكون هناك محاولات لقطعنا عن خطوط الاتصال الرئيسية من الخارج".

وأشار رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، إلى أن السيادة الرقمية أصبحت قضية بارزة للأمن في روسيا، لافا إلى أنه من المستحيل الآن تخيل عمل أي قطاع من قطاعات الاقتصاد والخدمات بدون الانترنت.