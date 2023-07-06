تطور خطير.. الناتو يرفع استعداداته لخوض حرب مع روسيا بـ300 ألف جندي

أعلن حلف شمال الاطلسي "الناتو"، تعزيز استعداداته العسكرية لمواجهة أي تعزيزات روسيا محتملة، وذلك في إطار جهوده للتصدي للتوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وفقا لموقع “ديفينس” العربي.

وتهدف الخطط الجديدة لـ حلف الناتو إلى أن يكون لديه ما يصل إلى 300 ألف جندي جاهزين للتحرك نحو الجبهة الشرقية، على الحدود مع روسيا، في غضون 30 يومًا.

على جانب آخر، قال فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن مع روسيا، إن إحدى وحدات حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يتم نشرها في أوكرانيا بعد قمة الحلف المقرر عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وأوضح روجوف، أن خطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تتضمن هجومًا نوويًا كاذبًا لمحاولة دفع قرار قمة الناتو لنشر وحدة محدودة من القوات المحتلة من بولندا وجمهوريات البلطيق.

كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف طالما أنها في حالة نزاع مسلح.

وأضاف أمين عام الناتو أن قمة فيلنيوس ستقرب أوكرانيا من الحلف وتخطط لتشكيل مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي خلال القمة.