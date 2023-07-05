انضمام جزئي .. ألمانيا تثير الجدل بشأن قبول أوكرانيا في حلف الناتو

اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، مايكل روث، قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشكل جزئي.

وقال روث، في مقابلة مع صحيفة “تسايت” الألمانية، إن “الأمر يستحق "تفسير أوسع" لأساس عضوية أوكرانيا في الحلف…لن أجعل عالما مثاليا فوق كامل أراضي البلاد شرطا للقبول في الناتو".

وأضاف: “يجب أن تصبح المناطق التي تسيطر عليها كييف في أقرب وقت ممكن جزءا من أراضي الناتو… ثم تنطبق المادة 5 بشأن الدفاع الجماعي عليهم أيضا. الالتزام بتقديم المساعدة لن يسري علي المناطق الأخرى في أوكرانيا”.

وأوضح روث، أنه “سيكون من الضروري تأجيل مسألة انضمام أوكرانيا إلى التحالف حتى نهاية الحرب”.